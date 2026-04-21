焦點股》永光︰公告2月轉虧 賣壓出籠

永光公告2月轉虧，賣壓出籠。（截取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股永光（1711）昨日公告2月獲利稅後虧損0.24億元，今日股價開盤衝上漲停57.9元後，賣壓隨即出籠，截至9:51分為止，股價上漲1.7元、暫報54.4元，成交量超過6.2萬張。

永光3月營收衝上8.37億元、月增72.99%、年增28.15%，寫下2022年3月以來新高紀錄，觀察自4月以來股價由36.35元直衝50元大關，漲幅近四成，昨日永光依規定公告2月稅後虧損0.24億元、每股稅後虧損0.04元，不過，法人認為，主要是因為2月營收僅4.84億元，觀察1月營收衝上7億元，單月呈現獲利，相信3月營收超過8億元，單月獲利將優於1月稅後淨利0.15億元。

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近期永光受PSPI（感光型聚醯亞胺）材料需求向上，股價持續走強，同時，面板級扇出型封裝（FOPLP）產能擴張、材料需求也持續成長，永光更進一步在FOPLP生產製程中，透過環保型光阻材料（如無PFAS方案）達到節能減碳與符合環保規範，成為近來法人關注焦點。昨日外資買超1497張、自營商賣超68張，主力買超2661張，未來股價是否能持續向上，投資人須多關注主力動向。

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