退休爸791萬養老金一夜消失 兒查存摺被「真相」震撼了

日沒真實案例顯示，一名老翁原以為有791萬養老金可以安享晚年，沒想到最終結局卻與想像大相逕庭。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名老翁在他81歲去世前，告訴兒子佐藤直樹（化名），自己退休後約有4000萬日圓（約新台幣791萬元）養老金，還有20萬日圓的退休金，所以在生活上不用擔心他。他去世後，這名54歲兒子原想用父親留下的存款支付葬禮費，結果一看卻發現，餘額僅剩15萬日圓（2.9萬元），與當初說的金額相去甚遠，讓他相當震驚。

佐藤直樹在整理父親遺物時，在書房抽屜深處發現銀行存摺，裡面的金額僅剩下15萬日圓，與父親所說的4000萬日圓相差太大。進一步追查後，佐藤直樹發現父親每兩個月約能領的36萬日圓養老金，每次都會有10萬日圓（約新台幣1.9萬元）在存入後的第2天，被轉到一個特定的帳戶。

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佐藤直樹繼續整理，發現了一份租賃協議和一份債務償還協議，才發現他的父親康夫（化名）在57歲即將退休前，接受了老朋友的邀請，在東京合夥開設餐廳。佐藤直樹說：「我父親對家人撒謊，說他工作到退休年齡。實際上，他並沒有等到退休，而是拿到了一筆遣散費，提前退休，把所有錢都投資到開餐館、經營餐館以及償還剩餘債務上。」

他補充：「即便如此，我的父親還是沒能還清所有債務，之後15年多的時間裡，他一直用養老金開支地償還剩餘的債務。我認為他這樣做是為了維持養老金。」

佐藤直樹回憶，他的父親一直精心保養著他那些破舊的西裝，直到去世前，他還笑著說：「我一直努力工作，身體健康，所以這樣做很正常。」然後把新年壓歲錢給孫子孫女們。

他說：「父親直到生命的最後一刻，都無法擺脫『大公司部門主管』的形象。與其說他不想讓家人擔心，不如說他不想讓我們看到他難堪的一面。但銀行存摺裡的那10萬日圓，代表著父親獨自承受的悔恨。如果他生前哪怕跟我說話一次，我們還有法律途徑可以解決。」

許多人在退休後，會希望能「再創輝煌」，開啟人生第二篇章，然而並非所有創業者都能一帆風順。而康夫一直對家人隱瞞自己背負巨額債務的事實，他始終把做一個「有尊嚴的父親」放在第一位，直到他去世，對此毫不知情的直樹坦言：「我感覺自己很可悲。」

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