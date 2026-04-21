自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》三星停產DDR4 南亞科、華邦電股價反彈

2026/04/21 09:58

三星停產DDR4，南亞科、華邦電股價反彈。（記者洪友芳攝）三星停產DDR4，南亞科、華邦電股價反彈。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕韓媒報導，南韓三星正式通知客戶即日起停止生產低功耗DDR4行動記憶體，不再接受任何新增或追加訂單；減少供給的利多，預期有利台廠報價上漲，激勵南亞科（2408）、華邦電（2344）等記憶體族群今一改跌勢，帶量上漲。

南亞科第一季繳出毛利率67.9％、每股稅後純益（EPS）達8.41元新高，獲利表現驚艷，但財報出爐後，股價卻利多不漲，反而走勢疲弱，昨跌至207元。在三星正式停產的利多消息激勵下，南亞科今股價反彈，最高站上221元，截至9點17分，股價來到217.5元，上漲10.5元、漲幅5.07%，成交量2.59萬張。

華邦電經過連5跌之後，外資昨加碼買超4.94萬張，連三買，今股價開高走高，盤中最高達91.3元，截至9點13分，股價報90.1元，上漲4.4元、漲幅5.13%，成交量4.28萬張。

法人指出，儘管DRAM供不應求要到明年下半年新產能開出後，才有紓解的可能，今年DRAM仍是缺貨與價格上漲的一年，尤其三星退出DDR4生產行列，對台廠南亞科、華邦電是利多，但現貨市場先前炒高價近期回跌，增添市場疑慮，致使三月中旬以來，股價持續進入修正期。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財