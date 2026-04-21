焦點股》三星停產DDR4 南亞科、華邦電股價反彈

三星停產DDR4，南亞科、華邦電股價反彈。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕韓媒報導，南韓三星正式通知客戶即日起停止生產低功耗DDR4行動記憶體，不再接受任何新增或追加訂單；減少供給的利多，預期有利台廠報價上漲，激勵南亞科（2408）、華邦電（2344）等記憶體族群今一改跌勢，帶量上漲。

南亞科第一季繳出毛利率67.9％、每股稅後純益（EPS）達8.41元新高，獲利表現驚艷，但財報出爐後，股價卻利多不漲，反而走勢疲弱，昨跌至207元。在三星正式停產的利多消息激勵下，南亞科今股價反彈，最高站上221元，截至9點17分，股價來到217.5元，上漲10.5元、漲幅5.07%，成交量2.59萬張。

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華邦電經過連5跌之後，外資昨加碼買超4.94萬張，連三買，今股價開高走高，盤中最高達91.3元，截至9點13分，股價報90.1元，上漲4.4元、漲幅5.13%，成交量4.28萬張。

法人指出，儘管DRAM供不應求要到明年下半年新產能開出後，才有紓解的可能，今年DRAM仍是缺貨與價格上漲的一年，尤其三星退出DDR4生產行列，對台廠南亞科、華邦電是利多，但現貨市場先前炒高價近期回跌，增添市場疑慮，致使三月中旬以來，股價持續進入修正期。

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