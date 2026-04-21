川普動用戰時緊急權力 為能源計劃注資

美國總統川普。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於政府面臨遏止石油、汽油和電力成本上漲的壓力，美國總統川普週一（20日）援引《國防生產法》為各種能源計劃提供聯邦資金。

《彭博》報導，川普週一根據該法簽署了5項總統決定，目標是國內燃煤、液化天然氣、石油和電網基礎設施。川普表示，這些領域的不足，正威脅著美國國家安全。此舉將允許能源部動用去年在川普旗鑑稅收和支出法案中獲得的資金。根據相關命令，該機構獲准使用能源採購、財政支援和其他手段來克服延誤、資金短缺、監管阻礙和市場障礙。

請繼續往下閱讀...

隨著川普簽署，這些決定將為聯邦政府日後撥付資金用於相關類別的採購鋪平了道路。符合資助資格的計劃可能包括燃煤電廠、煉油廠以及生產燃氣渦輪機和變壓器的設施，這些電氣設備一直面臨短缺的問題。

白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）表示，此舉有助於川普實現其「充分發揮美國能源領導地位以保護經濟和國家安全」的承諾。羅傑斯補充，這些決定允許使用聯邦資金來加強電網基礎設施，並釋出可靠、可負擔、安全的能源。

伊朗戰爭延燒，消費者對能源成本居高不下的擔憂給白宮帶來了沉重壓力。選民對高生活成本的擔憂可能會危及共和黨在11月選舉對國會的控制權。為滿足AI產業需求導致電力需求激增的情況，也可能繼續推高電費。

川普一直大力推廣國內石油和燃煤發電，表示這將有助於降低能源帳單，並滿足AI等快速發展產業日益成長的電力需求。

川普週一表示，燃煤發電對於提供穩定的電力來說相當重要，藉此將支持國防設施、工業擴張以及AI等新興技術的高耗能需求。他形容美國「老化且受限的電網基礎設施」對國防構成日益嚴重的威脅。

川普指出，液化天然氣產能對於確保盟友的能源安全相當重要，並強調，管線、加工、儲存和出口能力不足，將使美國和伙伴在危機時期面臨危險。川普也提到，美國的煉油能力對於保障國家武裝部隊的燃料供應相當重要，如果不立即採取聯邦行動，美國的國防能力將很容易受到干擾。

《國防生產法》允許美國總統採取單方面的行動來加強國防能力，包括只是民營企業擴大關鍵工業材料的生產。川普已援引這項冷戰時期的法律來推進他的一些能源優先事項，包括試圖為恢復南加州沿海的石油生產清除障礙。川普重返白宮的第一天就正式宣佈美國能源供應和基礎設施進入「國家緊急狀態」，為積極運用該法奠定了基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法