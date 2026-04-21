台積電大贏家！外媒點名最看好科技股 曝「這些巨頭」都要靠它

台積電。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達、博通因其晶片，處於人工智慧（AI）半導體革命的前線，不出所料，兩家公司都預計在未來幾年AI晶片的銷售將大幅成長，但外媒認為，如果沒有台積電的支持，它們在人工智慧晶片市場的成功是不可能實現的，同時表示，台積電是2026年及以後AI領域最具潛力的股票。

外媒The Motley Fool報導，輝達生產的圖形處理器（GPU）和伺服器處理器廣泛應用於AI慧資料中心，而博通的客製化AI處理器則憑藉其在推理應用中的效能，以及成本優勢而廣受歡迎。

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但輝達和博通都是無晶圓廠晶片製造商，這意味著它們只負責設計AI晶片，晶片的製造外包給台積電，而台積電的先進製程，使輝達和博通能夠設計出，具有高運算能力和低功耗的先進晶片。

值得注意的是，輝達和博通並非唯一覬覦台積電最先進晶片的公司。蘋果最新款iPhone所搭載的A19和A19 Pro晶片，也採用了台積電製造的3nm製程；AMD也即將推出採用台積電更先進的2nm製程製造的下一代MI450 AI圖形處理器；智慧型手機晶片設計商高通和聯發科，預計也將在今年推出採用台積電製造的2nm晶片組。

總結來說，報導認為，台積電是領先AI晶片設計公司和消費性電子公司代工晶片的首選供應商。因此，當輝達預測2026年和2027年AI資料中心晶片銷售額將達到1兆美元（約新台幣31兆元），或博通預測2027會計年AI晶片營收將達到1000億美元（約新台幣3.1兆元）時，台積電無疑是最終的受益者。

台積電可望從AMD和Marvell Technology等公司預期的人工智慧晶片需求成長中獲益，因為這些公司依賴台積電的晶圓代工廠進行生產。因此，不難理解為什麼台積電是AI領域最具吸引力的投資標的。對投資者而言，好消息是台積電多元化的客戶群正在轉化為顯著的成長。

此外，近期台積電公布優於預期的財報，再加上鑑於台積電預計在未來4年內將繼續提高其先進晶片節點的價格，長期保持高盈利增長的可能性很高。因此，希望買進業界頂尖AI半導體股票的投資人，應該考慮買進台積電的股票。

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