退休族也能在家賺錢！65歲阿嬤學AI在家接案 月收「直逼上班族」

生成式AI工具讓更多人可以生產出文章、影音和圖片等內容。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕對老後資金的不安、家庭因素，以及年齡這道門檻——即使想增加工作量，面對新的挑戰仍會猶豫不決。在這樣的現實之下，日本一名65歲阿嬤三谷小百合（さゆっち）開始學習生成式AI，並培養出在家賺錢的能力，如今小百合能靈活運用ChatGPT、Gemini、Adobe Firefly等多種AI工具，從圖片製作、提案文撰寫，到企業導入支援皆一手包辦，月收入如今已達一般上班族水準。

小百合目前住在岡山縣，她曾在建築事務所與小學擔任全職工作，但開始從事在家副業是幾年前的事，契機來自與孫子同住。她坦言：「孫子體弱多病，需要頻繁就醫，我不得不找可以在家做的工作。光靠年金無法維持生活，只能拼命想辦法。那段時間因為焦慮，常常失眠。」

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她最初投入的是網頁設計學習，但即使學完，也無法立刻接到案子。為填補收入空窗期，她轉而加入遠端行政助理（線上秘書）社群，雖然待命時間也有算錢，但實際換算下來，時薪只有幾十日圓。一天工作5小時，也完全無法改善生活，讓她相當沮喪。

即便如此，面對現況的不安，小百合仍下定決心「只能重新學習」，她加入了各種線上社群，重新學設計與影片剪輯，學會了Adobe軟體，並開始在接案平台接案，即使被壓低價格沒關係，靠著不斷接案累積經驗。

轉機出現在2024年，小百合所屬的社群中有人徵求「能使用AI生成短影音圖片的人」。儘管毫無經驗，小百合仍鼓起勇氣應徵並成功錄取，當天就開始付費使用ChatGPT並投入學習，並且看YouTube邊學AI生成圖片，最後在5天內交出了165張圖片。

小百合回憶：「當時1張圖片拿到的錢只有50日圓（約10.08元新台幣），加起來也才8250日圓（約1663元新台幣），扣掉ChatGPT月費，幾乎沒賺到什麼。但比起錢，我更看見AI未來的巨大潛力。」感到自學的限制後，她決定加入日本最大的AI社群，透過每週數次的線上課程深入學習。她逐漸理解，比起在接案平台拚量，更重要的是滿足企業需求。

小百合指出：「企業遲遲不導入AI，最大的原因是著作權風險。使用未經授權資料訓練的AI，法律風險太高。因此我改用Adobe Firefly。它只使用已授權內容訓練，在商用上風險較低，這點成為提案時的關鍵優勢。」這個決策效果顯著，她拿到的單價大幅提升，甚至出現單張3000日圓（約604元新台幣）的案件，等於成長60倍。

之後小百合的業務發展迅速擴張，光是圖片生成，每月就可創造接近30萬日圓（約6.04萬元新台幣）收入，也開始接影片製作案件，透過社群積極分享，講座邀約與企業諮詢接踵而至。小百合說：「現在想導入AI的企業非常多，來諮詢的人明顯增加。例如用AI做Excel或會議記錄，效率提升非常明顯。只要分享這些方法，經營者都會非常驚訝，也讓我很有成就感。」

這類顧問服務收費為每小時1萬日圓（約2016元新台幣），目前她的工作已大幅轉向「教學型」。而被問到月收入時，她說：「大概就是一般上班族的薪水吧。」過去為了省錢會跑好幾家超市比價雞蛋，如今生活多了餘裕，也能和丈夫享受稍微奢侈的午餐。

小百合強調，AI發展速度非常快，如果想完全理解才開始，永遠追不上。所以只能養成持續學習的習慣。她坦言：「我同齡很多人連電腦都沒有。但我覺得學AI比考駕照簡單。每天問AI晚餐該吃什麼都可以。如果想等學會再用，大概一輩子都用不了。覺得難的那一刻，就是開始的時候。」

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