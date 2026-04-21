黃金寫1低點紀錄 「挑戰價」最新出爐

週一（20日）黃金價格一度觸及逾一週低點。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（20日）黃金價格一度觸及逾一週低點，係因美國接管一艘伊朗貨船之後，伊朗威脅展開報復，中東局勢再趨緊張，推升美元並帶動油價上漲，不利於黃金，而專家指出，從技術面來看，6月黃金期貨多頭的下個目標，是收盤突破5000美元這個強大的阻力水位。

黃金現貨下跌0.4%，報每盎司4810.26美元，盤中一度觸及4月13日低點。

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黃金期貨下跌1%，報每盎司4828.80美元。

《路透》報導，Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）說：「中東局勢顯然再度升級。考量到油價再次大漲的風險上升，這可能導致美元與債券殖利率上揚，因此，我們對金價的預期略偏向下行。」

美國扣押伊朗貨輪之後，美國與伊朗之間的停火協議週一似乎岌岌可危。在停火協議可能破裂、荷姆茲海峽航運幾乎停滯的情況下，油價大漲約5%。

Kitco Metals資深分析師威科夫（Jim Wyckoff）說：「黃金交易員今天選擇關注對貴金屬偏空的當日因素，包括美元升值、殖利率上升。從技術面來看，6月黃金期貨多頭的下個目標，是收盤突破5000美元這個強大的阻力水位。」

其他貴金屬交易：

現貨白銀下跌1.3%，報每盎司79.76美元。

現貨鉑金下跌1.4%，報每盎司2073.28美元。

現貨鈀金下跌0.2%，報每盎司1556.00美元，盤中曾觸及一週低點。

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