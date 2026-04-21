台股創37730點新高！股王飆15680元天價，指數漲逾770點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗和平談判的希望抵銷了川普升級衝突的威脅，週二亞股開高，韓股漲逾2%，指數創新天價，日股亦開高漲近600點，重返5萬9，而台股則在股王信驊、權值王台積電雙王聯手，指數開盤漲92.45點，以37051.25點開出，在信驊飆漲來到15680元新天價帶動，記憶體、ABF載板、AI、矽智財、IC設計等電子股全面反攻，加上金融與傳產助攻下，指數開高走高漲逾770點，來到37730點新天價。

中東局勢仍動盪，美國與伊朗談判前景不明，美國有意啟動第二輪談判，但伊朗並未說明是否會參加。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）20日在社群表示，川普試圖將談判桌變成他一廂情願認為的「投降桌」，為挑起戰火製造藉口；伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也指控，美國的行為與外交手段出現矛盾。

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儘管伊朗和美國之間的緊張局勢仍在持續，但週二亞太股市高開，市場寄望中東衝突能夠解決，韓股在三星、SK海力士等重量級科技股大漲逾2%帶動，指數開高走高，來到6355.39點，創新天價，漲逾2%，日股亦開高漲近600點，重返5萬9。

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