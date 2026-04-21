「我沒錢！除非我死」！老婦一席話意外揭露令人震驚的真相

母親一句「除非我死了，否則我沒有錢」，意外揭露女兒將千萬日圓積蓄花光。（路透）

母親一句「除非我死了，否則我沒有錢」，意外揭露女兒將千萬日圓積蓄花光。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕平時1人獨居的老婦和子（化名），3年前被診斷患有阿茲海默症，在兒女協商後，兒決定每月支付女兒10萬日圓（約新台幣2萬）作為“照護費”，並承擔她們家中所有的水電煤氣費和房產稅，然而兒某日卻突然接到母親電話說：「除非我死了，否則我沒有錢」，隔日當他趕回家，才知母親1000萬日圓（約新台幣200萬）的存款已全部被女兒花光。

日媒報導，52歲的內藤健一（化名）在東京１家大型製造業工作，年收入約1200萬日圓（約新台幣240萬），與妻子和女兒住在東京。他的母親和子獨自住在千葉縣的老家。

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大約３年前，和子開始出現輕微癡呆的症狀，內藤與住在家附近的妹妹內藤美香（化名）商量此事，決定由妹妹承擔實際的照護工作，因為內藤工作非常繁忙。作為回報，內藤決定每月支付妹妹10萬日圓（約新台幣2萬）作為“照護費”，並承擔她們家中所有的水電煤氣費和房產稅。

健一說，母親每月領取約15萬日圓（約新台幣3萬）養老金，為以備將來入住養老院之需，囑咐妹妹把這筆錢存起來，並把存摺和印章都交給了她。而他每個月都會準時給妹妹轉帳10萬日圓，而且每個月回家養老時，我都會請她吃飯，並對她說謝謝。

然而有一天，和子的1通電話打破了他們平靜的日常生活。「健一，對不起。除非我死了，否則我沒有錢……」。健一完全沒聽懂，於是隔天一早就匆匆趕到父母家，而母親眼神空洞地低聲說道：美香說健一在工作中犯了個大錯，他們得彌補幾千萬日圓的虧空。他們已經花光了媽媽所有的積蓄，所以他們說唯一的辦法就是讓他死掉，然後領保險金。

儘管健一否認道：“這絕對不是真的！”，但她的母親還是驚慌失措，說道：“美香絕不會說謊。”說著，她顫抖著雙手遞給她那本她堅稱是空的存摺，為了安撫母親，也為了驗證妹妹所言是否屬實，健一拿著存摺跑去銀行。

健一在櫃檯查看銀行帳單時，驚訝得瞪大了眼睛，帳單上顯示，他多次提款，每次金額都在30萬到50萬日圓（約新台幣6至10萬）之間，遠遠超過了生活開支。3年下來，提款總額超過了1000萬日圓（約新台幣200萬）。健一立刻跑到妹妹家，拿著銀行帳單質問她說，為什麼我每個月給你10萬日圓，卻要對母親撒謊，從存摺取錢。

美香則怒斥說，１個月10萬日圓？你真覺得夠嗎？每天獨自照顧患有老年癡呆症的父母的辛苦，這點錢根本買不到！接著大聲喊道：“如果你有意見，那就從明天開始來換尿布！”

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