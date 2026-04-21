頻遭勒索軟體鎖定！222家日企「支付贖金數據仍遺失」原因曝

最新調查顯示，至少有222家日本企業遭勒索軟體攻擊後，為求恢復數據向駭客支付贖金。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕最新調查結果顯示，至少有222家日本企業在面臨勒索軟體攻擊後，為恢復遭加密的數據而向駭客支付贖金。其中，約6成企業在支付贖金後仍未能恢復數據，原因包括駭客拒絕履行承諾等。

共同社報導，日本資訊經濟社會推進協會（JIPDEC）1月中旬針對日本國內企業的資安負責人，就勒索軟體受害情況實施調查。專家指出，贖金將助長勒索軟體集團，提供其收入來源，應拒絕支付贖金，且「即便支付也無法保證數據能夠恢復」。

請繼續往下閱讀...

調查顯示，在收到回答的1107家日本企業中，共507家證實「曾遭攻擊」，其中222家曾「支付贖金」。222家支付贖金的企業中，僅83家表示「系統和數據得以恢復」，另139家則坦言「未能恢復」。此外還有141家企業指出，「曾遭受攻擊，但並未支付贖金就恢復了系統和數據」。

調查稱，遭受勒索軟體攻擊到恢復完畢，耗時大多為1週至1個月、共176家企業；但也有企業花費了3個月以上進行恢復作業，且支付贖金，最終仍無法恢復。

受害日本企業在事後進行原因調查、支付贖金及加強資安措施等方面，支出達1億日元（約新台幣1980萬元）以上的共79家，甚至有企業投入逾10億日元。

美國網路安全公司Proofpoint代表增田幸美表示，企業必須將安全軟體保持在最新狀態，她並指出：「為了將損失降至最低，確實做好資料備份也相當重要。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法