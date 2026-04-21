庫克將卸蘋果CEO 分析師：接班人特納斯面臨7大挑戰

蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果週一（20日）宣佈，長期擔任執行長的庫克將在今年卸任，轉任董事長，硬體工程副總裁特納斯（John Ternus）將在9月接班。分析師點出，特納斯就任執行長後將面臨7大任務，如果他能盡早取得成功將有助於他建立信心，並消除外界對於他是否是領導這家科技巨頭最佳人選的任何疑慮。

《雅虎財經》報導，維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）在一份報告中表示，投資人針對蘋果交棒的消息反應不一，因為庫克突然轉任董事長，而且高層顯然也在尋求改變，這無疑是一個巨大的挑戰，庫克選擇在這個時候卸任可以理解，但也引發了一些疑問。

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報告中提到，蘋果正在對AI戰略進行重大轉型，長期擔任執行長的傳奇人物庫克這時離任令人意外，蘋果面臨著愈來愈大的壓力，需要制定成功的AI戰略，隨著蘋果即將迎來年度全球開發者大會（WWDC），庫克一定覺得各種條件都已經準備好，現在是時候將權力交接。不過，艾夫斯也點出特納斯接班面臨的7大挑戰。

1.讓蘋果AI與時俱進

庫克已經起了一個頭，特納斯將在這一基礎上進續推進蘋果的AI發展，並且勇於達成其他合作。蘋果和Google最近達成了多年合作協議，將客製化的Gemini模型整合到Siri和Apple Intelligence當中，作為新的基礎架構。

2.為蘋果在iPhone之後的未來發展做好準備

OpenAI在2025年5月以約65億美元（約新台幣2049.77億元）的價格收購了蘋果前設計大將艾夫（Jony Ive）的AI硬體新創io Products，併入內部設備部門。儘管近期發展重心有所轉移，OpenAI仍有望在今年發表首款硬體產品，挑戰iPhone地位。特納斯必須運用自身豐富的硬體知識，來思考iPhone之後的市場格局，這絕不是傳聞中將於今年發表的折疊式設備。

3.重新調整蘋果公司的員工規模

從甲骨文、亞馬遜到Meta，各大科技巨頭都在大規模裁員，以推動AI工作流程普及。依照慣例，新執行長特納斯可能會利用新職位調整蘋果的員工規模，並將節省下來的資金從新分配到成長投資或其他有利於股東的措施。這樣做雖然聽起來不是好消息，但也能幫助特納斯迅速獲得股東和華爾街的青睞。根據預估，蘋果在美國擁有8萬名員工，全球員工總數超過16萬人。

4.決定蘋果是加強發展影音內容業務以挑戰亞馬遜和Netflix或是要收手

2019年推出Apple TV+以來，蘋果預估已經在原創內容上投入250億至300億美元（約新台幣7883.75億至9460.5億元），砸下了巨額投資卻鮮少有熱門作品，特納斯需要思考的是，蘋果是否想效仿Netflix和亞馬遜那樣全力投入內容製作。

5.重組蘋果管理團隊

這是任何新CEO的慣例，艾夫斯預估，特納斯已經將心儀的管理團隊名單寫成文件了。

6.與美國總統川普交好

艾夫斯指出，庫克在與難以捉摸的川普共事方面堪稱「大師級人物」，艾夫斯認為，特納斯不能浪費時間與川普對話，或是投入時間建立雙方關係。

7.會見波克夏海瑟威執行長阿貝爾

庫克的擁護者、股神巴菲特在今年正式將波克夏海瑟威執行長一職交棒給阿貝爾，這家公司持有約2.28億股蘋果股票，總價值約620億美元（約新台幣1.95兆元），是波克夏股票投資組合當中最大的單一持股，遙遙領先其他持股。對特納斯來說，與新任執行長阿貝爾建立牢固的關係相當重要，尤其是在經濟困難的時期，沒有什麼比得到波克夏的認可更有說服力。

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