飯店業迎向AI賦能新紀元 凱悅飯店聯手OpenAI導入GPT5.4

凱悅飯店聯手OpenAI導入GPT5.4，飯店業迎向AI賦能新紀元。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球奢華酒店龍頭凱悅飯店（Hyatt）宣布與OpenAI 達成深度戰略合作，正式導入企業版 ChatGPT（ChatGPT Enterprise），將最頂尖的AI模型GPT 5.4與Codex工具全面普及化，並進一步擴大AI在全球飯店與企業組織內的應用規模，此舉不僅象徵 Hyatt 數位轉型再進一步，也凸顯其透過科技強化顧客體驗與人際連結的策略方向。

在 ChatGPT Enterprise的支援下，Hyatt員工可使用包括GPT 5.4、Codex在內的AI工具，涵蓋財務、行銷、營運等多個核心部門，透過導入AI，企業內部得以減少繁瑣的手動作業，讓團隊將更多時間投入在提升服務品質與顧客互動上，進而優化整體住宿與會員體驗。

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Hyatt表示，目前已將ChatGPT Enterprise開放給全球企業總部及飯店體系員工使用，並將其納入日常營運流程的核心工具之一。這項部署不僅提升作業效率，也為團隊提供更即時且具個人化能力的服務支援，成為推動企業營運升級的重要引擎。

在實際應用層面，AI已深入各部門運作。例如：財務部門可加速月結與季結流程、提升報表準確度；行銷與品牌團隊能快速擴展內容產出並維持品牌一致性；業務發展與不動產部門則透過AI強化投資研究與市場分析能力；產品與工程團隊可提升數位平台與顧客應用的開發效率；而在顧客體驗端，則能透過更即時且精準的互動，提升會員服務品質。

為確保AI能順利導入日常工作流程，Hyatt也與OpenAI 密切合作，進行即時導入與培訓，協助員工快速熟悉工具並落實應用，隨著內部AI能力逐步成熟，Hyatt亦開始推出更多AI驅動的服務體驗，進一步強化顧客旅程中的數位接觸點。

OpenAI則表示在企業市場持續擴張，強調目前其合作對象已涵蓋Accenture、Walmart、Intuit、Thermo Fisher Scientific、BNY、Morgan Stanley、BBVA 等大型企業，全球已有超過100萬家企業客戶使用其服務。

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