南韓代言女帝是她！韓媒揭「張員瑛ETF現象」改寫市場規則

南韓網路社群掀起「張員瑛ETF」話題，凸顯其跨產業代言版圖，其中護髮產品更屢次拿下銷售冠軍。（截自IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕南韓媒體與網路社群在2026年3月出現一個流行梗「張員瑛ETF」，用來形容南韓女團IVE人氣成員張員瑛驚人的代言廣度。所謂「張員瑛ETF」，概念來自金融市場中的指數股票型基金（ETF），強調一次投資多種資產的特性，而套用在張員瑛身上，則意味著只要她出現，就等同於同時觸及多個產業品牌。

張員瑛近年不僅穩坐「代言女帝」地位，根據南韓企業評價研究所公布的數據，張員瑛在2026年1月「女團個人品牌評價」中拿下第1名，市場更形容她為「移動的企業」，目前手握超過20個品牌代言。

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隨著影響力持續擴大，南韓網路社群更出現「張員瑛ETF」的話題，形容她所代言的產業版圖已橫跨美妝與護膚、時尚服飾、金融服務、家電產品，以及戶外與運動品牌等多個領域，她的角色不再侷限於單一品類，而是逐步擴展為一種「生活方式型」代言人，能同時對不同消費場景產生影響力。

過去品牌之間多半存在競合關係，極少同時出現在同一敘事或企劃中，但張員瑛卻能打破這樣的界線，讓多個看似無關甚至競爭的品牌，在同一內容脈絡中共存，進一步放大整體曝光效益。也因此，網友才會戲稱，觀看張員瑛就像在瀏覽一個「品牌組合包」，只要「購買」她的形象，就等於同時完成食、衣、住、行、育、樂等多面向的行銷觸及。

在眾多代言合作中，張員瑛與Kérastase巴黎卡詩的合作尤具指標性。作為品牌大使，她一頭標誌性的柔順長髮，成為產品最直觀的行銷資產。其中，品牌主打的「釉光香頌系列」中的明星商品「釉光香頌玫瑰護髮精油」（45ml／1950元），在南韓市場表現亮眼，多次於藥妝店Olive Young拿下銷量冠軍。該產品以質地輕盈、帶來光澤卻不厚重為主打特色，特別適合需要頻繁造型、同時追求蓬鬆感的髮質族群。

自張員瑛擔任品牌大使並透過Instagram分享使用內容後，這款玫瑰護髮精油在上市初期即創下「一上架即完售」的紀錄，成為社群帶動銷售的代表案例之一。此系列也被視為卡詩近年最成功的新品布局之一，全球上市短短6個月內，累積銷售突破百萬歐元，並在南韓等亞洲市場的電商平台上屢登銷量冠軍，甚至多次出現缺貨情況，顯示其強勁的市場需求與持續發酵的話題熱度。

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