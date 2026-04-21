札克柏格最年輕「白手起家」億萬富翁頭銜被取代！這3位22歲年輕人身價曝光

札克柏格最年輕白手起家億萬富翁頭銜被取代！這3位22歲年輕人身價曝光。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕Meta（前身Faceboo）執行長札克柏格在2012年將Facebook上市時，成為當時最年輕的白手起家億萬富翁。根據《富比士》報道，他當時年僅23歲，不過，該頭銜被3位年僅22歲AI新創Mercor聯合創辦人取代，根據富比士報導，他們每位身價約有22億美元（約新台幣692.12億元）。

《Gobankingrates》報導，布倫丹·富迪（Brendan Foody）、阿達什·希雷馬特（Adarsh Hiremath）和蘇裡亞·米達（Surya Midha）年僅22歲，是世界上最年輕的白手起家億萬富翁。他們分別是人工智慧招募新創公司Mercor的執行長、技術長和營運官，該公司由他們於2023年創立。

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這3位創辦人從哈佛和喬治城大學的宿舍起步，開啟了他們的億萬富翁之路。短短兩年內，他們的年收入就達到了7位數，業務也拓展到了25個國家。到2025年9月，Mercor的年化收入已達5億美元（約新台幣157.3億）。

這3人在去年10月，還為他們的公司籌集了數億美元的資金，在由Felicis Ventures 領投的1輪融資中，他們獲得了3.5億美元（約新台幣110.11億）。

根據《富比士》報道，Mercor 最近的估值達到了100億美元（約新台幣3146億）。鑑於每位聯合創​​辦人持有該人工智慧平台約22%的股份，這意味著每人約有22億美元（約新台幣692.12億元）。

Mercor的共同創辦人或許是目前最年輕的白手起家億萬富翁，但他們並非最年輕的億萬富翁。在Mercor三人取得這項成就之前， 《富比士》發布了「21位30歲以下精英」榜單，其中有4位小於22歲，分別是約翰內斯馮鮑姆巴赫：54億美元（約新台幣1698.84億）淨資產（19歲）、Livia Voigt de Assis： 12億美元（約377.52億）淨資產（20歲）、Clemente Del Vecchio：66億美元（約新台幣2976.36億）淨資產（20歲）和金正妍：13億美元（約新台幣408.98億）淨值產（21歲），但這4位並非白手起家。

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