46歲急救員斜槓賣冰淇淋當副業 年營收破260萬逆轉人生

現年46歲的英國男子謝梅爾德靠著賣冰淇淋副業當紓壓出口。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕現年46歲的英國男子謝梅爾德（James Shemmeld）原本是名急救員，在2020年新冠疫情期間，他目睹大量病患離世，心理健康受到相當嚴重的影響，壓力瀕臨極限，之後意外透過「賣冰淇淋」找到出口，從紓壓的副業一路發展，如今成為年營收6萬英鎊（約260.8萬元新台幣）的事業，甚至逐步取代原本的醫療本業，成為人生重心。

謝梅爾德2013年加入西米德蘭救護服務體系（West Midlands Ambulance Service），並於2015年創立自己的私人救護與急救服務公司。到到了2020年新冠疫情高峰期間，他與公司團隊承接了一項合約，負責上門評估確診的患者狀況，但這項工作頻繁面對患者「本週評估、下週過世」的沉重現實。長時間離家與高壓工作，使他自覺心理狀態快速惡化，家人也明顯感受到他的改變。

請繼續往下閱讀...

在身心壓力逼近臨界點之際，他決定尋找出口。某天，他在網路上以1.3萬英鎊（約56.52萬元新台幣）購入一輛二手冰淇淋車，親手整修並取得營業資格，重新做起童年熟悉的工作：賣冰淇淋，作為紓壓方式。

這項原本單純為了「轉換心情」的副業，從2021年快速成長，隨著需求增加，他陸續添購車輛、擴大規模，目前已擁有4輛冰淇淋車，每年可帶來約6萬英鎊收入，謝梅爾德坦言，冰淇淋事業如今已「反客為主」，成為主要工作，醫療工作則變成視情況接案。

謝梅爾德形容，兩個工作都一樣是開著車、有人向你跑來，但本質卻截然相反，一邊是人們在危急時刻奔向你，另一邊則是帶著笑容跑來買冰，冰淇淋工作讓他暫時遠離醫療現場的壓力，「就像進入另一個世界」，也讓他重新找回生活節奏。

目前謝梅爾德每週約有3至4天投入冰淇淋生意，其餘時間則選擇性承接國際醫療轉送與活動醫療支援，其私人救護與急救服務公司的年營收則是有20萬英鎊（約869.6萬元新台幣）。值得一提的是，他仍保留急救員本能，冰淇淋車上備有去顫器（Defibrillator），甚至曾在營業途中臨時救人，有些熟客甚至在買冰時順便向他諮詢醫療問題。

不同於一般業者，他將冰淇淋售價壓低至1英鎊（約43.48元新台幣），強調創業初衷並非逐利，而是為了心理健康與生活平衡。謝梅爾德說：「這不是為了賺錢，而是讓自己變得更好。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法