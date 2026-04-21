52歲啃老女打工月領3萬爽爽過！如今正迎來「人生崩解」倒數計時

日本與父母同住的未婚中高年層長年留在家裡，在父母過世後，這些人往往面臨經濟與社會的孤立。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本與父母同住的中高年齡層正持續增加，不少人沒有配偶，長年留在家裡，承擔家務與照顧父母的責任，經濟上高度仰賴父母的存款和退休年金，但在父母過世後，這些人往往面臨經濟與社會的孤立，甚至無法維持基本生活。日本一名住在東京、52歲的單身女性亞紀子（化名）坦言，看著高齡父母健康惡化，她原本穩定的生活正逐漸走向崩解，恐懼正從「擔心父母」轉為「我的人生也會一起結束」，陷入「人生崩解」倒數計時的恐慌。。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，亞紀子大學畢業正值日本的就業冰河期，沒有當過正職，長期以派遣、契約社員等非典型就業維生，目前從事打工兼職，每個月僅有約 15 萬日圓（約3.02萬元新台幣）的收入，全身上下存款也只有300萬日圓（約60.48萬元新台幣）。

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雖然收入並不多，但亞紀子的生活卻相對安定，關鍵在於她與70多歲父母同住，由於住在自宅，沒有房租負擔，包含餐飲、水電瓦斯等生活開銷，大多由父母每個月約 25 萬日圓（約5.04萬元新台幣）的退休年金負擔。亞紀子幾乎可將自己收入全數用於手機費、娛樂與交際費，屬於典型「寄生單身族」生活型態。

然而近期，亞紀子原本穩定的生活基礎開始動搖，父親因病倒下，母親則因年齡增長導致行動不便、就醫次數增加。即便如此，亞紀子的生活態度並未改變，她將家務與生活成本完全切割，對逐漸衰弱的父母幾乎毫無體貼，家務仍是交給母親處理，

隨著母親臥床時間增加、家中環境逐漸失序，亞紀子終於開始意識到現實，她才驚覺：「如果爸媽不在了，那這個家的費用全部都要我付？」除了日常生活費，還包括房屋持有成本與固定資產稅。以她15萬日圓收入來看，根本無法支撐維持老家生活，300萬日圓存款也難以應付長期開銷與突發狀況。

像亞紀子這樣依賴高齡父母維生的中年未婚子女，在現代日本社會已成為一項潛在問題。根據日本內閣府2024年調查，不論同住與否，有25.2%的高齡者表示需負擔子女或孫子的生活費，其中60多歲族群甚至超過3成，顯示父母世代仍扮演家庭經濟安全網角色。

但這種依賴結構存在高度風險：一旦父母需要長照，支出將增加；若父母過世，家庭收入瞬間消失。結果可能是父母離世的同時，子女也陷入經濟崩潰。

報導指出，長期依賴父母、缺乏社會連結的人，在失去父母後，可能同時失去經濟與心理支撐。在父母仍在世時，如何規劃財務自立與生活獨立，已不再是選項，而是迫切課題。

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