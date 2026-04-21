挑戰輝達！Google放眼新晶片 加速AI運算

Google正計劃乘勝追擊，於本週發布新一代客製化晶片。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕短短幾個月內，Google的AI晶片就成為科技業最炙手可熱的產品之一，包括Google一些最大競爭者在內的領先AI開發商都在大量囤積這些晶片，據報導，Google正計劃乘勝追擊，將於本週發布新一代客製化晶片。

《彭博》報導，隨著對快速處理AI搜尋的需求不斷增加，Google首席科學家迪恩（Jeff Dean）表示，現在，將晶片專門用於訓練或推論工作的負載顯得尤為重要，正在研究很多不同的面向，包括公司希望實現的AI搜尋結果速度。

請繼續往下閱讀...

Alphabet旗下的Google計劃進一步推出用於推論的新型晶片，憑藉這項行動，Google有望在AI軟體快速普及的推動下，進一步挑戰市場領袖輝達在半導體這一快速成長領域的霸主地位。

Google預計將在本週於拉斯維加斯舉行的Google Cloud Next大會上發布新一代TPU（張量處理器）。針對報導，負責Google AI基礎設施和晶片工作的瓦達特（Amin Vahdat）拒絕就推論晶片的相關計畫多做評論，僅稱，在「不久的將來」可能會公布更多資訊。

輝達的GPU（圖型處理器）仍是AI領域的黃金標準，尤其是在訓練更高階的模型方面，但愈來愈多的後起之秀正競相挑戰這家晶片製造商在推論應用領域的地位，其中包括提供旨在縮短聊天機器人和AI代理回應時間的晶片。上（3）月，輝達開始銷售一款旨在加快推論速度的晶片，該晶片基於其從Groq公司收購的技術。

Google在競爭激烈的AI領域擁有獨特的優勢，包括10年的晶片設計經驗、來自線上搜尋利潤的雄厚資源，以及對AI模型的第一手洞察，在頂尖的AI開發商中，只有Google能夠大規模生產自己的晶片，這使其能夠在團隊之間共享關鍵回饋，進而更好地客製化硬體。

輝達執行長黃仁勳在最近的一次採訪中表示，輝達的晶片可以執行TPU無法完成的大量應用。Google則同時依賴TPU和GPU。Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）表示，很多人都希望同時使用這兩種技術，並透露，領先的AI實驗室對TPU表達高度興趣。

Google先前曾大力宣傳自家晶片的推論能力，Google副總裁拉賈納坦（Partha Ranganathan）指出，公司也曾考慮過早期推出用於訓練和推論的獨立晶片，但至今為止一直沒有採用這種做法。隨著AI領域的投資熱潮從訓練轉為推論，這種情況可能很快就會改變。

隨著Google的晶片愈來愈受歡迎，該公司也面臨與輝達類似的供應短缺風險。一名新創公司高層透露，由於供應有限，他們公司對TPU的使用受到限制，並抱怨，Google實際上把所有晶片都給了Anthropic。

哈薩比斯表示，公司目前主要傾向將現有資源優先分配給那些最頂尖的團隊，因為他們顯然能夠最大程度地發揮TPU的優勢，展望未來，Google也需要決定如何在自身不斷成長的AI服務和日益壯大的客戶群之間分配TPU資源。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法