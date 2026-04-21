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美股收盤》美伊和談前景不明 美股多收低、台積電ADR下跌1.15％

2026/04/21 07:01

美股20日收盤大多收黑。（彭博）美股20日收盤大多收黑。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕中東地區近日局勢動盪，美國與伊朗談判前景不明，使投資人不安，對於美伊能否和談抱持質疑態度，美國華爾街股市主要指數20日大多收低。

綜合媒體報導，伊朗17日重新開放荷姆茲海峽，帶動市場全面上揚，標普500與那斯達克指數連續第3個交易日創下歷史新高，並寫下11個月來最大單週漲幅。不過伊朗在週末再度關閉這條關鍵航道，加上美伊和談前景未明，投資人對此感到些許不確定性。

20日美股通訊服務類股表現最差，其中Meta Platforms股價下跌超過2%，結束連續9個交易日上漲。Netflix同樣走低，拖累該類股表現，自上周公布財報並宣布共同創辦人哈斯汀斯（Reed Hastings）離職以來，Netflix股價已下跌約12%。

其他焦點個股方面，蘋果上漲1.04%、Alphabet下跌1.25%、微軟下跌1.12%、亞馬遜下跌0.91%。台積電ADR下跌1.15%，收在366.24美元。

道瓊工業指數小挫4.87點或0.01%，收49442.56點。

標準普爾500指數小跌16.92點或0.24%，收7109.14點。

那斯達克指數下滑64.09點或0.26%，收24404.39點。

費城半導體指數上漲43.33點或0.45%，收9599.21點。

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