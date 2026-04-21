蘋果執行長庫克將轉任董事長 特納斯9月起接任CEO

美國科技巨擘蘋果公司20日表示，現任執行長庫克（見圖）將轉任執行董事長，新的執行長則由硬體工程資深副總裁特納斯於9月起接任。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國科技巨擘蘋果公司（Apple）20日表示，現任執行長庫克（Tim Cook）將轉任執行董事長，新的執行長則由硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）於9月起接任。

美國科技巨擘蘋果公司20日表示，現任執行長庫克將轉任執行董事長，新的執行長則由硬體工程資深副總裁特納斯（見圖）於9月起接任。（圖擷自蘋果官網）

蘋果於週一在官網宣布，將由特納斯接任執行長，他在接任執行長後也將加入蘋果董事會。至於現任執行長庫克將在整個夏季持續擔任執行長，並與特納斯密切合作，確保交接順利完成。這也是2011年庫克接替賈伯斯 （Steve Jobs） 出任執行長以來，蘋果首次進行CEO交接。特納斯將成為蘋果第八任執行長。

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聲明提到，庫克於1998年加入蘋果公司，2011年接任執行長。在庫克的領導下蘋果的市值從約3500億美元成長到4兆美元，年營收也成長了近四倍，公司大幅擴展了其全球商業版圖，尤其是在新興市場。目前蘋果的業務已遍及200多個國家和地區。蘋果的員工人數增加了10萬多人，活躍設備數量也成長到超過25億台。

聲明指出，特納斯是在2001年加入蘋果產品設計團隊，並於2013年晉升為硬體工程副總裁。他在2021年加入高階主管團隊，擔任硬體工程資深副總裁。特納斯曾主導推出多條新產品線，包括 iPad 和 AirPods，以及 iPhone、Mac 和 Apple Watch 的多代產品。

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