台南新吉工業區完售完租！145家廠商進駐 年產值372億元

台南新吉工業區現有萊爾富、酷澎等超商、物流進駐，提升園區整體的便利性與產業服務能量。（南市經發局提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市政府開發的新吉工業區，鄰近台南科工區、南科園區、永康產業園區，因交通方便且產業群聚，新吉全區土地可出售、出租的全部完售、完租，園區核准145家廠商進駐，仍有科技大廠、電商和國際知名物流業持續建廠中。

全球最大半導體設備商美國台灣應用材料股份有限公司在新吉工業區設有物流中心，成為南科供應鏈的關鍵樞紐。（南市經發局提供）

台南市經濟發展局今天（20日）指出，新吉工業區位於安南區、安定區交界，從2015年底開發，採公共工程施工與廠商建廠同步，公共工程已全區完工，總開發面積為123.26公頃，其中，可供出售面積57.01公頃、可出租面積14.41公頃全部完售、完租，目前營運中的廠商有131家、建廠中10家、規劃建廠4家，園區年產值約372億元、就業人口5000人，已成為帶動地方經濟發展與產業升級的中繼站。

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新吉工業區建廠中的慶東國際股份有限公司。（南市經發局提供）

經發局說，隨著新吉園區產業聚落逐步成形，持續優化園區基礎建設，包括園區服務中心提供辦公室、會議室及國際會議廳等場地租借、增設國8往新吉工業區指示牌、協調3大電信業者強化通訊品質，另有工業區管理資訊平台，提供廠商自行上網下載污水處理繳費資料、排放紀錄、線上申請道路租借等便民服務，且園區內廠商多為低污染產業，園區污水廠並採全回收零排放，新吉園區屬對周遭環境影響較小的低污染環保園區。

台南市經發局說明新吉工業區開發、建廠成效，並擴充服務機能。（記者楊金城攝）

此外，新吉園區興建中的台電變電所（變電所容量40776MVA）將在2028年完工，確保園區廠商用電穩定；目前國8跨南133線高架工程也已啟動，預計2030年完工通車，加上北外環道，市區、各科工區與南科園區的交通網絡將更為便捷。

經發局說，新吉工業區積極多元招商，也設置萊爾富便利超商，並成功吸引國際知名物流業新加坡蝦皮電商、韓國火箭速配、新竹物流及科學城物流 、美國台灣應用材料和東佑達自動化科技等企業進駐，使園區整體便利性與與產業服務能量大幅提升。

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