中國內需市場「水深又多絆腳石」 工總大陸處：台商評估務實風險管理

產業人士分析，中國提出新一波惠台措施，但要讓台商有實質「獲得感」，看來仍有一段距離。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕中國內需市場雖具規模誘因，但在消費力減弱及內卷壓力的陰霾下，新10項惠台措施帶來的甜頭顯得極其有限。工總大陸處處長黃健群分析，新一波惠台措施看似正面但仍屬框架性研究階段，問題在於要如何落地，挑戰還包括中國地方利益考量以及內卷壓縮獲利空間，另中國內需市場「水很深」，連龍頭集團都不見得做得起來，目前來看台商要獲得實質「獲得感」還有相當距離，台商現在更著重評估更務實的風險管理，「我選擇進入你的市場，但我要冒著什麼樣的風險？」

黃健群指出，自2018年以來，中共陸續提出涉台政策，從對台31條、對台26項措施都曾提到拓展內需的方向，說政策效果是0並不現實，但若要說有普遍性效果也不現實。首先是中央雖有政策指令，但地方有利益考量，是否會照著執行並不見得，畢竟市場就這麼大，在地企業也要賺錢，內卷壓力其實很大，若政策對台商傾斜，在地人情緒就不好了，「我們都那麼辛苦了，那你們還對台灣那麼好？」

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黃健群指出，台商長期以來強於代工，以出口為導向，面對歐美市場有一套成熟的運作邏輯，但在轉向中國內需市場、經營自有品牌時就有適應挑戰。

回顧鴻海集團創辦人郭台銘2010年豪氣干雲推動的「萬馬奔騰」拓展中國市場通路計畫，並未達到預期的統治地位。黃建群表示，連龍頭集團都不見得做得起來，可見中國市場「水蠻深」，光是正規管道所需的品牌通路費用及繁瑣程序，就不是一般台商中小企業所能負擔。

黃健群續說，涉台政策看似正面，目前仍屬框架性的研究，問題還是要回到怎麼落實？中方也是會「挑商選資」，偏好具備戰略意義、高技術含量或掌握關鍵零組件的產業，至於食衣住行育樂等生活性服務業要去中國投資，中方應不會反對，但已經夠卷了，台商的空間可能不大，綜觀現在能在中國如此內卷的嚴峻市場生存下來的企業，都是具備打世界盃實力的企業。

黃健群表示，目前看來要讓台商有「獲得感」仍有一段距離，對台商而言，過去那種「賺快錢」時代已不復返，現在評估的不僅是仍在框架階段尚未落地的政策甜頭，而是更務實的風險管理，「我選擇進入你的市場，但我要冒著什麼樣的風險？」

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