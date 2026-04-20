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興櫃熱翻天 成交量破360億元創新高 7檔漲到熔斷

2026/04/20 21:04

興櫃市場近期熱翻天，成交量大增。（資料照）興櫃市場近期熱翻天，成交量大增。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕近期興櫃市場成投資人淘金最佳去處，根據櫃買統計，今（20）日興櫃市場總成交金額高達360億元，創下單日新高，相較今年1、2月日均量不到百億元，3月陸續出現200億元單日成交量，今日興櫃再刷新成交量新紀錄。

此外，今日興櫃共有7檔個股漲到熔斷，分別是聯致（3585）、景傳（5248）、龍翩（5267）、達輝光電（6434）、美強光（6915）、年程（3117）、耀穎（7772），其中聯致、景傳、龍翩、達輝光電更是開盤半小時不到就已經收工。

去年興櫃全年成交量約1.05兆元，去年最熱的一個月在8月，月總成交量約1387億元，但到今年3月，月總成交量已達2682億元，到了上週，週量高達1073億元，已約去年一個月的成交量，日均量已超過214億元，今日更是創下驚人的360億元。

此外，櫃買今日也公告，明日起興櫃共有6檔個股列入處置股票，分別是達輝光電、碩豐（6536）、研晶（6559）、樂迦再生（6891）、政美應用（7853）、登豐（7872）；投資人每日委託買賣該興櫃股票，須收取全部之買進價金或賣出證券，相當於全額交割股。

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