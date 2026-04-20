金價當前「不是能漲多高、而是能跌多低 」 這價位跌幅達28％

周一（20日）黃金價格為每盎司4793美元，下跌0.9%。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格還能跌到多低？依據斐波那契擴展線（Fibonacci extension）預測金價下跌目標為每盎司3400美元，跌幅達28%，與2025年4月至8月的阻力區重疊。

現貨黃金/美元價格較1月29日創下的5595美元歷史高點下跌約14%，並三次衝擊4800美元阻力位均告失敗，該阻力位由50日均線支撐。自2月高點以來，黃金價格預測的主要問題首次不再是「金價能漲到多高」，而是「金價能跌到多低。」

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周一（20日）黃金價格為每盎司4793美元，下跌0.9%，此前美國扣押伊朗貨船「圖斯卡」號（Touska），導致布倫特原油價格上漲5.33%至每桶95.20美元，並重新引發人們對通膨的擔憂，這種擔憂已經使金價在一個月的盤整區間內徘徊。

摩根大通給出的年底目標價為6300美元，高盛為5400美元，而道富銀行（State Street Bank）則認為目標價下限為4000美元，有20%的機率達到該價位。

本周金價波動有三個催化劑：美伊停火協議於週三（22日）到期、聯準會首選的個人消費支出通膨數據將於週五（24日）公佈，以及荷姆茲海峽的通行量從戰前日均138次驟降至週日（19日）的零次。

Kudotrade客戶關係管理主管Konstantinos Chrysikos表示，週一由於中東地緣政治局勢的不確定性加劇，推高油價，並重新引發人們對通膨的擔憂，黃金承壓。

拋售潮先透過貨幣管道蔓延，然後才波及資金流動。能源價格推高了各期限的美國公債殖利率，提高持有無收益黃金的機會成本。美元指數攀升至98.47，使得非美元買家購買黃金的成本更高，並抑制了通常在海上對峙中出現的避險需求。

資金流動數據是相對脆弱的指標。黃金ETF在3月經歷了5年來最大的單月資金流出後，截至4月中旬連續兩週錄得資金流入，但收益率的持續上升使這波資金流入再次面臨風險。

雖然各國央行持續購金以及東歐持續緊張局勢為金價提供了長期支撐，但收益率和美元的持續走強可能會在短期內繼續給金價帶來壓力。

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