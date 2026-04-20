退休擁1800萬！7旬夫妻砸錢搬入養老院失算了 被現實逼得好崩潰

日媒以案例揭示，年長者往往期望以高額的費用負擔換取「安心」與「舒適」，但事實上恐怕與想像的不同。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會加速，選擇入住付費養老院的長者愈來愈多。然而，日本一對擁有約9000萬日圓（約新台幣1764萬元）資產的7旬夫婦，每月還有30萬年金（約新台幣59萬元），本以為能安心入住高級養老院度過晚年，卻在實際生活中感受到資產「加速流失」而陷入無限焦慮。看似完美的退休生活，竟一步步變成資產快速消耗的壓力來源，甚至讓他們開始計算「錢還能撐多久」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，78歲的康夫（化名）與76歲的幸子（化名）幾年前賣掉了他們的房子，搬進一家豪華的付費養老院，他們說「我們不想給孩子們添麻煩。想自己處理這件事。」這對夫妻退休時每月年金約30萬日圓，加上房產出售與存款，總資產約9000萬日圓，原本認為足以支撐安穩晚年生活。

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該養老院提供餐食、清潔、醫療支援等完整服務，入住初期生活相當舒適，夫妻也一度認為「終於可以安心了」，兩人說「這比在家的時候輕鬆多了，可以一直這樣生活下去」。然而，隨著時間推移，實際支出逐漸浮現。

除了基本入住費外，餐費、管理費、醫療連攜費與各類選擇性服務費持續累積，使每月開銷高於預期，資產減少速度也逐漸加快。更令夫妻不安的是，未來若進入需要長期照護階段，費用還可能進一步上升。

康夫說「我突然開始擔心，如果我繼續住在這裡，我的資產能維持多久」，夫妻倆原本以為充裕的9000萬日圓資產，在實際支出與費用試算後，開始出現不安，「比起在家生活，錢的減少速度完全不同」，成為他們最明顯的感受。

為了延長養老資金使用年限，夫妻開始減少額外服務與外出頻率，但也因此產生「當初選擇入住的意義何在」的矛盾心情。這對夫婦仍然住在同一家養老院，但他們說擔憂的感覺始終揮之不去。

專家指出，高級養老院雖提供舒適與安全環境，但同時也意味著長期且持續性的高額支出。老後規劃不僅取決於資產總額，更關鍵在於「支出結構與使用年限的平衡」。

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