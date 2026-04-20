高油價持續到明年！美能源部長：汽油每加侖跌破3美元今年恐無望

〔編譯魏國金／台北報導〕美國能源部長萊特（Chris Wright）19日預期，美國汽油價格可能維持在每加侖3美元以上水準，直至明年。在伊朗戰爭爆發前，美國2月汽油價格平均2.91美元，萊特之言顯示，今年美國油價恐無望跌回戰前水準。

美國與以色列攻擊伊朗，以及伊朗襲擊波灣週邊國家，使汽油價格飆漲。美國汽車協會（AAA）估計，19日普通汽油價格每加侖平均4.05美元，一年前為3.16美元。

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萊特在美國有線電視新聞網（CNN）「國情咨文」（State of the Union）節目上說，每加侖跌破3美元的汽油價格「可能明年之前不會發生，但價格可能已觸頂，並已開始下滑；當然隨著衝突解決，價格會下跌」。

路透報導，川普政府官員對於汽油價格的走勢看法不同。財政部長貝森特近日預測，今夏該價格將跌至3美元區間。萊特認為，需要更長時間才能使油價達至該水準，川普總統本人則預測，一直到11月之前，汽油價格可能居高不下。

不過他們也都認為，一旦伊朗戰爭結束，汽油價格最終將較便宜，萊特說，「經通膨調整，每加侖低於3美元的汽油價格是相當棒的，我們一定能回到該水準」。

另外，Kpler數據顯示，自2月28日伊朗戰爭開始以來，全球市場損失超過5億桶原油產量，價格超過500億美元，這是現代史上最嚴重的能源供應干擾，其後續效應在未來數月，甚至數年都將有感。

路透報導，波灣國家3月每日損失800萬桶原油、約40％的生產，相當於全球最大兩家石油公司埃克森美孚與雪佛龍的總產量，以及美國約1個月或歐洲所有國家逾1個月的原油需求。

Kpler數據顯示，沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特、巴林與阿曼的航空燃料出口，從2月的1960萬桶降至3月與4月合計410萬桶。損失的出口足以滿足紐約甘迺迪機場與倫敦希斯洛機場之間2萬航班來回需求。

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