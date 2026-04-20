原油供應缺口恐飆達18億桶！6-7月市場皮皮剉

荷姆茲海峽關閉可能導致18億桶原油缺口；預計6月至7月各市場將出現嚴重的供應短缺。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東緊張局勢再次引發石油市場波動，表面上的緩和期很快就被新的不確定性和價格波動所取代。雷斯塔能源（Rystad Energy）警告稱，荷姆茲海峽關閉可能導致18億桶原油缺口；預計6月至7月各市場將出現嚴重的供應短缺。

週一，由於美國扣押一艘伊朗貨船，人們再次擔心美伊停火協議可能會破裂，油價反彈超過5% 。西德州中質原油價格為每桶87.13美元，上漲5.5%；布蘭特原油價格上漲4.7%，至每桶94.60美元。

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伊朗發表聲明稱，在停火協議剩餘時間內，兩份合約週五均大幅下跌9%，創下自4月18日以來的最大單日跌幅。上週稍晚出現的緊張局勢脆弱緩和似乎只是曇花一現，全球石油市場對地緣政治摩擦再度升級做出反應。布蘭特原油今早開盤大幅走強，顯示市場對週末中東地區爭端升級的擔憂情緒依然存在。

美國採取了一項極具挑釁性的行動：扣押了一艘懸掛伊朗國旗的船隻。荷蘭國際集團經濟分析師表示，這項武力行為立即為兩國先前計劃的和平談判蒙上一層陰影。這次扣押事件使人們對未來任何外交進程的誠意和可行性產生深刻的懷疑，表明外交姿態可能會回歸對抗性更強的立場。

由於對峙加劇以及該地區石油供應不間斷面臨更大威脅，交易員現在已將更高的風險溢價計入價格。

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