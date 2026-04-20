反制矮化還有這1招？台灣首季進口丹麥豬肉數據曝光了

台灣今年第一季從丹麥進口的豬肉大幅攀升。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕丹麥2024年3月起將旅居該國的台灣民眾居留證國籍、出生地登記從台灣改為中國，外交部7日表示，我國已經取消丹麥駐台代表若干特權禮遇，會持續「檢討各項措施」。不過，雙邊貿易似乎未有顯著變化，今年首季我國從丹麥進口種豬及冷凍豬肉不減還反增，進口額攀升至3083萬美元（約台幣9.7億），年增達98%，也讓丹麥登上我進口豬肉來源第2名。

丹麥政府自2024年便將居留證中的台灣人國籍由「台灣」改為「中國」，外交部長林佳龍日前於立法院答詢指出，此事持續交涉中，盼丹麥依循歐盟對我國交往標準來進行。

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外交部歐洲司長黃鈞耀7日於外交部例行記者會說明，我國駐丹麥代表處持續與丹方溝通中，我方已經取消若干丹麥駐台代表的特權禮遇，也會持續「檢討各項措施」。

外交部再次嚴正呼籲丹麥政府，早日提出我方可接受的解決方案，即刻更正丹麥居留證國籍欄位對我國人錯誤註記，並遵循歐盟外交政策與實踐，以維護兩國長期友好合作關係，切勿因本案嚴重影響丹麥在台的形象與商譽，進而損及台丹雙邊關係及合作前景。

目前，台丹雙邊貿易似乎並未出現顯著變化，從丹麥進口的種豬及冷凍豬肉不減反增。今年第一季豬相關商品進口量為8664公噸，較去年同期大增122.4%，進口額為3083萬美元，年增98%，其中，冷凍豬肉進口額為3048萬美元（約台幣9.6億），種豬進口額為35.2萬美元（約台幣1110萬）。

由於進口大暴增，丹麥登上我進口豬肉來源第二名，僅次於加拿大，排名比去年同期上升1名。

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