點名台積電！外媒看好3檔將加入「3兆美元俱樂部」 它最快年底達成

外媒分析師看好接下來將有3檔股票將加入市值3兆美元俱樂部。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》分析師Keithen Drury指出，目前為止，全球只有4家公司曾經達到3兆美元市值，不過，在未來幾年，他預期將會有3家新企業加入這個行列。

亞馬遜（Amazon）

亞馬遜是全球市值第5大的公司，目前只需再增加約4000億美元市值即可達到3兆美元。雖然這是一個巨大的跨越，但分析師認為亞馬遜有機會達成，關鍵可能來自一個較少被注意的領域。

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儘管外界多數焦點集中在電商業務，但投資者更應該關注亞馬遜雲端服務（AWS）。AWS是亞馬遜的雲端運算部門，在一般季度中創造了公司大部分利潤。在去年第四季中，AWS貢獻了50%的營業利潤；而在去年第三季，AWS甚至貢獻了66%的營業利潤。

AWS被視為AI時代的重要受益者，目前對其客製化AI晶片需求極為強勁，幾乎所有最新Trainium晶片產能都已售罄。相較於GPU訓練，這些晶片在成本效益上更具優勢。這將在未來數年持續推動AWS成長，使亞馬遜「有望在2026年底前跨入3兆美元門檻」。

台積電（TSMC）

台積電是該名單中市值第二大的公司，略高於博通。台積電是AI產業發展中的關鍵企業，其晶片被幾乎所有晶片設計公司使用。台積電擁有晶圓製造領域最大產能與最先進技術，使其成為晶片設計公司的首選代工夥伴。

這也帶動了強勁成長，且目前看起來並未放緩。台積電每月公布營收數據，可觀察其短期表現，1月營收年增37%；2月營收年增22%；3月營收年增45%。這些成長數字非常驚人，顯示AI建設仍在持續加速，也將推動台積電在未來幾年內進入3兆美元俱樂部。

博通（Broadcom）

博通同樣是AI晶片領域的重要參與者，其策略與亞馬遜類似，專注於客製化AI晶片，提供比GPU訓練更具成本優勢的方案。其客戶包括Alphabet及其TPU（張量處理單元）。

市場預期這類晶片需求將大幅成長，博通也表示，到2027年底，其AI客製化晶片收入可能超過1000億美元。華爾街分析師也認同這一趨勢，預測到2027會計年度，營收將達1570億美元，較目前翻倍。

若此預測成真，博通有望在明年年底前從目前1.8兆美元市值提升至3兆美元，意味著在不到兩年內可能有超過50%的上漲空間，被視為極具吸引力的投資機會。

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