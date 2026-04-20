台股3萬7得而復失 新台幣升幅收斂陷觀望收31.531元

新台幣升幅收斂陷觀望，收31.531元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東情勢反覆，牽動金融市場走勢。台股今早一度隨國際股市衝高，大漲逾500點，改寫歷史紀錄，但尾盤賣壓出籠，37000點得而復失，漲點大幅收斂至154點；新台幣兌美元匯率升幅從1角多收斂至6.5分，最終收在31.531元，市場觀望氣氛濃厚，成交量僅16.745億美元。

台股今日上漲154.46點，收在36958.8點，三大法人合計賣超21.1億元。但外資仍小幅買超43.46億元。

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受惠於外資買超以及出口商拋匯，新台幣匯價早盤隨台股創高，一度勁揚逾1角，最高升抵31.474元，創下近1個半月新高，只是午後再度回落至31.5字頭。

匯銀人士表示，目前台北股匯仍維持雙漲局面，主要是市場普遍預期美伊戰事可望在4月底結束，對全球經濟與通膨影響可控，然而，隨著時間逼近，不確定與日俱增，一但戰事延長，恐推升油價並加劇金融市場波動，後續走勢仍須審慎觀察。

目前各界高度關注本週即將登場的第二輪美伊談判。若協商順利、油價回落，將有助於緩解通膨壓力並降低美元避險需求，新台幣有望續升、挑戰31.3元價位；反之，若衝突升級、油價持續飆升，則不排除新台幣再度回測31.8元關卡。

回顧上週五，在伊朗開放荷姆茲海峽利多激勵下，美股大漲、油價顯著回落，美元指數一度跌破98關卡，帶動主要亞幣全面走升。不過週末期間，美伊雙方互控違反停火協議，導致海峽再度封鎖，國際油價週一反彈逾6%，美元指數隨避險情緒升溫重返98高位。

主要亞幣走勢亦呈現震盪，包括日圓、韓元皆出現先升後貶走勢。其中，日圓兌美元匯率上週五一度反彈至157價位，今早回落至159.2，目前約在158附近震盪，市場靜待美伊第二輪談判進展。

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