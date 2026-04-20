從富足到崩潰只差1步！專家揭最常見「5個理財遺憾」 幾乎人人中招

專家指出經常看到的5個最常見理財遺憾。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，理財專家Suze Orman近日在自己的Podcast頻道中表示，雖然擁有金錢的目的是為了獲得安全感，但人生真正的目標應該是「活出一個沒有後悔的人生」。她認為，沒有後悔的人生，也是一種能帶來財務、心理與情感安全感的人生。為了幫助聽眾達到這種狀態，她整理出最常見的5大理財遺憾。

1.沒有更早開始投資：Suze Orman指出，許多女性告訴她，人生最大的財務遺憾就是沒有在年輕時開始投資。她強調，時間是一種無法用金錢買回的資源，因此不要浪費時間，越早開始投資越好。

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2.錯信他人：Suze Orman表示「你必須比信任別人更信任自己。」如果把財務交給錯的人，例如自私的伴侶，或是不可靠、不專業的理財顧問，很可能導致資產被濫用甚至損失。

3.對金錢保持沉默：她認為，對金錢問題保持沉默，會讓自己過度依賴他人來管理財務。她建議應該多發問、直接與投資對象溝通，並積極參與財務相關的討論，才能持續學習與掌握狀況。

4.為了讓人羨慕而花錢：她直言「沒有人像你自己那麼在意你的名牌包。」為了向外界展現形象而消費，是許多人會掉入的陷阱，也往往會讓人後悔。她指出，人們真正欣賞的是你的內在力量，而不是你穿戴的昂貴物品。

5.把事情拖到「以後再說」：Suze Orman表示，「總有一天」可能是最昂貴的一個詞。如果總是把目標與夢想延後到未來，而不是現在就開始行動，往往會錯失關鍵機會。她強調，不能再等「有一天」，應該把這個口頭禪改成「今天」。

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