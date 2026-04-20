美伊互相叫板黃金大變臉 分析師估難突破1價位

分析師表示，除非衝突出現有意義且持續降溫，否則現貨黃金將在5000美元下方橫盤整理。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕 美國週日表示，已扣押1艘試圖突破其封鎖的伊朗貨船，伊朗表示將進行報復，雙方衝突升溫，第二輪談判恐觸礁。週一亞洲盤黃金一度急跌近百美元，失守每盎司4740美元。分析師表示，除非衝突出現有意義且持續降溫，否則現貨黃金將在5000美元下方橫盤整理。

綜合外媒報導，由於中東海域局勢突然升級，能源供應衝擊重新引發通膨風險，也使得結束戰爭的談判前景蒙上陰影，週一（20日）國際金價下跌，亞洲市場早盤交易中跌至4736.87美元，暴跌近百美元，抹去上週1.7%的漲幅。

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Bybit首席市場分析師 Han Tan表示，上週末荷姆茲海峽局勢動盪後，油價飆升，通膨風險依然明顯，抵銷黃金作為避險資產的吸引力。迄今為止，在整個衝突期間，美元取代黃金，成為首選避險資產。

他還表示，除非當前衝突出現有意義且持續的降溫，否則預計現貨黃金將在5000美元下方區間繼續橫盤整理。

台北時間20日晚間7點17分，現貨黃金報4790美元，跌40美元。

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