台灣紡織品揮軍印尼國際展會 10家業者創造2.2億商機

紡拓會今天表示，為持續強化台灣業者外銷能力，本月率領國內10家業者前往印尼雅加達參加當地舉辦的國際紡織成衣配件展。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會今天表示，為持續強化台灣業者外銷能力，本月率領國內10家業者前往印尼雅加達參加當地舉辦的國際紡織成衣配件展，根據現場調查，到訪台灣展區的買主超過1500人次，以印尼當地的國際品牌Buying Office、品牌商、貿易商及外銷成衣製造商為主，參展商當下的接單金額約60萬美元（約新台幣1888萬元），未來商機上看700萬美元（約新台幣2.2億元）。

紡拓會指出，此次參展的台灣業者包括力鵬企業、台灣富綢、立祥、弘裕、國紡、興永和、非司比、聚虹、正盟及東肯等，展品包含紗線、布料、黏扣帶、鞋包配件及襪子等兼具機能及永續的優質紡織品。台灣展位以鮮明風格形象設計，為提升廠商的曝光度，紡拓會透過電子報、電子型錄、展場巨幅海報及立柱廣告等強化推廣效益，成功吸引印尼在地與國際買主佇足參觀。

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根據大會統計，本屆有台灣、香港、日本、中國、印度、印尼、新加坡、義大利、法國、德國、美國等，來自29個國家和地區逾1000家參展商，主要展出紗線、布料、輔料與服飾品外，也涵蓋紡織機械、印染機械、染助劑、縫製設備等，總計吸引海內外超過7.6萬人次入場參觀，當中包含國際知名品牌H&M、Wacoal等，以及印尼當地具代表服飾品牌Wong Hang Tailor、Amily Hijab等。此外，印尼外銷成衣集團如APR、Tifatex及PT Apac Inti Corpora等亦到場參觀採購。

紡拓會強調，印尼國際紡織成衣配件展是當地規模最大、展品類別最完整的紡織成衣配件展覽，亦是台灣紡織業者開拓印尼紡織品市場的重要平台，紡拓會將持續協助業者拓銷印尼市場，並規劃於明年再次組團參加，攜手國內廠商共創更多國際合作商機。

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