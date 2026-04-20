訊芯-KY股價飆漲逾5百元 3月續虧損4334萬元

訊芯-KY股價飆漲逾5百元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕鴻海集團旗下封測廠訊芯-KY（6451）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，今公告相關財務業務等重大訊息，今年3月稅後虧損4334萬元，年減57.88%，每股稅後虧損0.41元。

訊芯-KY以SiP模組封裝為主，隨著AI與高效能運算、5G對高速光收發模組需求成長，訊芯-KY切入高速光纖收發模組，市場視為營運利多，帶動近期股價頻創新天價，今收盤價為507元、上漲2元，股價超越封測業日月光（3711）等大廠，自4月以來，股價飆漲超過7成，十足是未來夢想的飆股。

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訊芯-KY公告3月營收5.73億元、年減25.39%；稅前淨損707萬元，年減146.45%；稅後虧損4334萬元，年減57.88%；每股稅後虧損0.41元，年減57.55%。2月稅後虧損6986萬元，每股稅後虧損0.66元，累計2個月稅後虧損1.13億元，每股稅後虧損1.07元。

訊芯-KY去年第四季稅後淨利為9521萬元，年增208.6%，每股淨稅後利0.9元；全年淨利2752萬元，每股稅後淨利為0.26元。

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