真的很拚！幽靈外賣被重罰70億 中國拼多多員工竟吃掉A4紙滅證

批多多遭中國市場監督管理總局重罰。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國市場監督管理總局（市監總局）17日公佈，對拼多多、美團、抖音、淘寶、天貓等七家電商平台「幽靈外賣」作出行政處罰決定處以罰沒款共計35.97億人民幣（以下同，約台幣 165億），其中，拼多多被罰15.22億（約台幣70億）居冠。該局旗下媒體20日披露，拼多多1名員工在A4紙寫下「沉默」、「不說」等字樣，提示接受官方詢問的同事，結果被專案組逮個正著，未料，這名員工竟當場將A4紙揉成一團吃下，意圖湮滅證據。

中國官媒「央視新聞」過去曾踢爆中國網路餐飲外賣店家亂象，發現外送平台上的許多高評價外賣餐飲商家是幽靈店，從地址到營業執照與食品經營許可證「攏係假」，有些店家甚至還開在回收廠旁，衛生堪慮。

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中國市監總局出重手，17日公布對拼多多、美團、京東、餓了麼、抖音、淘寶、天貓等7家電商平台「幽靈外賣」案，作出行政處罰決定，處以罰沒款共計35.97億元。在7家平台中，拼多多所受罰最重，罰沒金額達15.22億元。

市監總局在行政處罰決定書中提到，拼多多多次出現無正當理由拒絕提供有關材料、資訊，或提供虛假材料、資訊等行為，甚至採用暴力、軟對抗等手段阻礙監管執法。針對拼多多抵抗監管的過程，中國市監總局旗下媒體再披露更多細節，更包括平台一名工作人員將一張A4紙揉成一團吃掉的情況。

中國市監總局《中國品質報》20日發布「利劍斬幽靈，鐵拳護民生—市場監管總局依法查處7家電商平台『幽靈外賣』系列案紀實」，說明調查7家電商平台涉及「幽靈外賣」案的經過。

2025年12月3日，拼多多面對執法人員上門拒絕提供相關證據，1名員工故意關門，導致1名專案組執法人員左手食指骨折及右腳腳踝軟組織挫傷。

12月5日專案組與警方、監管部門一同針對前1天的暴力抗法事件前往拼多多展開調查。正當雙方進行交流時，該平台一名工作人員在A4紙上寫下了「沉默」、「不說」等字樣，提示接受問詢的同事。結果被專案組逮捕正著，該工作人員竟將A4紙揉成一團，當著會場所有人的面，「吃」了。

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