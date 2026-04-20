美國千億美元退稅來了 PwC：企業應把握退稅黃金期

資誠表示，美國千億美元退稅啟動在即，企業應把握退稅黃金期。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕資誠（PwC）會計師事務所表示，今年2月20日美國最高法院判決川普政府依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅無效後，近期退稅進度出現重大進展，美國海關與邊境保護局（CBP）發布退稅作業細則及系統操作指南，預估涉及退稅金額將高達上千億美元，將對美國進口商及我國出口廠商帶來重要影響。

PwC指出，依CBP最新指引，將於美東時間4月20日上午8時正式啟用「CAPE 系統」（Consolidated Administration and Processing of Entries），專責集中處理依IEEPA徵收關稅的退稅申請；新系統納入ACE（Automated Commercial Environment）通關平台中運作，透過「集中申報、批次處理」模式，取代過去逐筆報關、逐案退稅的作業方式；符合資格的進口商可於ACE系統內整併申請退稅，由CBP進行集中審核後一次性退還相關稅款，大幅提升行政效率並縮短企業等待時間。此一制度轉變，被視為CBP自傳統「單筆處理」邁向「系統化集中清算」的重要里程碑。

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根據目前公布資訊，第一波退稅主要針對尚未清算及清算日後尚未逾80天的相關申報案件，相關案件須由CBP重新清算並在確認溢繳稅款後，透過CAPE系統辦理退稅。

PwC表示，台灣出口廠商若在IEEPA關稅徵收期間向美國出口貨品，且其美國端進口商為其美國子公司或客戶時，理論上有機會以美國子公司名義提出申請而獲得退稅，或藉由與進口商的商業談判，重新檢視相關關稅成本負擔的情形並透過進口商間接取得退稅。

PwC指出，實務上企業可留意4大重點，包括：儘速盤點，盤點相關期間（依美方公告之適用期間）出口至美國、且有因IEEPA加徵關稅之產品與報關資料；與美國進口商溝通，確認對方是否已掌握CBP最新退稅指引，並是否有意願啟動ACE/CAPE集中退稅申請；留意申請期限與程序，CBP雖已發布操作指南，但在採分階段退稅架構下，各筆退稅的實際申請期間、申請程序及文件要求仍應以官方正式公告為準，避免因期限屆滿而喪失退稅權利；評估與進口人合約及關稅負擔，檢討過去合約中關於關稅負擔、價格調整與退稅分配的條款，必要時重新協商，以確保自身權益。

PwC Taiwan旗下普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，有不少企業過去係以美國子公司擔任進口人再交貨予美國客戶，申請退稅除有助於回收先前因關稅上升而衍生的成本外，也顯示美國在貿易救濟與總統的經濟緊急權限運用天秤上，更加重視程序正當性及法律的授權基礎。未來企業在規劃對美投資與出口布局時，應同步關注美國關稅法律變化與政策走向，以降低風險。另，因申請IEEPA關稅退稅的實務操作細節繁瑣，為掌握退稅時效，建議企業可與專業顧問合作，針對個案情況精準評估退稅的可能性與申請步驟，善用新系統上線所帶來降低成本的機會。

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