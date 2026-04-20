AI時代南韓僅靠記憶體晶片出口 韓媒：恐淪為台灣的代工國

《朝鮮日報》20日發布社論警告，在人工智慧時代，南韓若僅依賴記憶體晶片出口，有可能淪為台灣的代工國。圖為南韓2大記憶體晶片大廠三星電子和SK海力士。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）近日預測，到2031年南韓人均所得將落後台灣逾1萬美元，讓南韓媒體紛紛拉警報。《朝鮮日報》20日進一步發布社論警告，在人工智慧（AI）時代，南韓若僅依賴記憶體晶片出口，有可能淪為台灣的代工國。

《朝鮮日報》在題為「沉醉於儲存繁榮恐淪為台灣的代工國」的社論，引述IMF的預測指出，2025年南韓人均所得為36227美元，時隔22年被台灣39489美元反超；到2031年，南韓人均所得預估為46019美元，而台灣將達到56101美元，差距進一步拉大。造成悲喜交錯的原因在於，兩國在代表性產業半導體上的競爭力。AI革命的進展正在重塑全球晶片產業的重心，即從儲存轉向晶圓代工，台灣正以台積電為中心順勢而為。

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在2025年全球晶圓代工市場，台積電市占率為70%，是三星電子7%的10倍；而在 2021年時，台積電TSMC的市占率為53%，與三星電子18%的差距為35個百分點。目前，南韓的晶片產業仍以記憶體晶片為重心。野村證券對此發出警告：「在AI時代，南韓若僅依賴記憶體晶片出口，有可能淪為台灣的代工廠。」

台灣的躍進與政府將晶片視為國安問題並提供全方位的扶持息息相關。台灣政府出面建構產業生態，打造用水、電力供應網，也立法給予新投資抵稅25%的空前支持。

反觀南韓，不要說扶持，「政治」和「監管」正成為阻礙晶片發展的巨大暗礁。受制於週邊地方自治團體的用水設施建設糾紛、環境影響評估等各種規定，龍仁半導體產業園區（Yongin Semiconductor Cluster） 僅開工就白白浪費了5年的時間。不僅每週52小時工作制等僵化的勞動規定，在削弱南韓研發的競爭力，三星電子工會竟以罷工要求公司發給40兆韓元（新台幣8560億元）的績效獎金，這個金額甚至高於三星電子年度的研發支出38兆韓元（新台幣8132億元）。

AI時代晶片市場的主導權取決於「系統誰來設計，誰來組裝」。設計已被輝達（Nvidia）等美國企業掌控，組裝握在台灣台積電手上。當前體系是輝達設計繪圖處理器（GPU）、台積電負責製造，三星電子與SK海力士供應HBM與DRAM等記憶體晶片。

目前是AI資料中心需求強勁，催生了記憶體晶片短缺問題，讓三星電子與SK海力士暫時成為了「超級甲方」（譯按：指在商務關係中，處於極度優勢地位、掌握絕對話語權的一方），南韓股市因此高空行進，全國上下都沉浸在一夜致富的氛圍中。但一旦半導體超級週期結束，記憶體晶片價格下跌，隨時都可能重新淪為乙方。「沉醉於儲存繁榮恐淪為台灣代工國」的警告，南韓應該要悉心聽取。

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