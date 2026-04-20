預售屋買氣仍在等春燕 前兩月全台揭露件數年減28％

今年前兩月全台賣掉5466件預售屋，年減幅約28%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕還在等待房市買氣春燕到來，今年前兩月全台賣掉5466件預售屋、年減幅約28%。

信義房屋彙整今年前兩月預售屋實價揭露資訊，六都加新竹縣市、以新北市揭露件數最多、為2381件，第二名則是台中市、有2304件，第三名為桃園市、有1895件，第四名為高雄市、有1300件；至於台北市、新竹縣市以及台南市，則全都不到1千件。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年成屋買氣一直到第一季央行理監事會議後，才感受到買盤回籠，相較過往年後買盤就快速回籠，今年買氣回流速度略顯緩慢。

不過，央行第二套房貸「微」放寬，加上股市表現亮眼，房市氛圍緩步回升，但今年新建案的329檔期卻反應有限，倘若預售市場持續維持低量，市場難脫盤整格局。

曾敬德表示，預售市場進入個案表現階段，股市大漲後也有些個案表現穩定，甚至單戶億元市場也見到人氣，不過，中南部的房價飆漲區域，市場還在盤整階段，有些市場派的開發商調整速度較快，新案願意回到市場行情銷售，有些外圍的區域則還在等人氣回籠，現在不僅建商，連民眾都在觀察，「一邊等價格修正、一邊在等買氣什麼時候打開」。

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