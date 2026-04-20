富采3月、2月合計每股賺0.01元 較去年同期轉盈

富采近年持續整合集團資源，展開多項光通訊新品開發設計導入專案。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）受惠於矽光子於AI伺服器、資料中心領域的應用受到市場關注，加上公司具備生產各類磷化銦產品的完整技術，激勵買盤進場推升股價，富采今日收在77.4元，本月以來股價已上漲69.92%，被列為注意及處置股，富采下午公布3月自結損益，每股虧損0.07元，與去年同期持平。

富采指出，公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，因此公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，公司3月營收18.92億元、年減7%，稅前淨損4100萬元、年減11%，歸屬母公司業主淨損4900萬元、每股淨損0.07元，皆較去年同期持平。

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法人推測，富采今年2月每股盈餘0.08元、年增132%，3月每股虧損0.07元，兩者相加可知2月、3月每股盈餘合計為0.01元，較去年同期轉虧為盈，倘若今年1月可望維持小幅獲利水準，即有可能達到單季轉盈，創下最近6個季度最強表現。

富采近年持續整合集團資源，全力投入高階LED應用領域，展開多項光通訊（CPO）新品開發設計導入（Design-in）專案，同時將旗下感測元件事業推向AI機器人供應鏈，管理層看好今年節流工作將進一步收穫成效，後續的開源計劃可望推動營收與獲利結構脫胎換骨。

此外，富采轉投資事業環宇-KY（4991）、鼎元（2426）同步聚焦長距離光通訊發射端、接收端技術能力，進一步為後續磷化銦（InP）傳輸解決方案預先鋪路，看好2026年至2027年、2031至2032年先後進入兩波熱絡的實際應用階段。

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