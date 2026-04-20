太意外！馬來西亞1水果飆漲 價格竟比榴槤高

外媒指出，馬來西亞山竹價格走揚。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕山竹被馬來西亞人稱為「水果皇后」，由於供應減少，價格已經超過榴槤。Mesta山竹（也稱日本山竹）每公斤價格來到20令吉（約台幣160元），著名的貓山王榴槤每公斤則為16.8令吉（約台幣134元）。

《The Star》報導，水果市場正在發生角色互換，山竹的價格超過榴槤，因為供應有限推高了「水果皇后」的價格。

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報導稱，本地種植的Mesta山竹（或稱日本山竹）目前售價約為每公斤 20 令吉，而著名的貓山王榴槤價格已降至每公斤 16.80 令吉。

水果商Yong Boon Sing說，近年來，許多新開榴槤園的果農砍掉了山竹樹，因為山竹枝繁葉茂，遮擋陽光和雨水，影響榴槤根部吸收，這導致山竹供應減少，價格上漲。他還透露，目前市場銷售的大部分山竹都從泰國和印尼進口。

另一位水果攤販 Walter Chew 表示，他以每公斤約 12 令吉（約台幣96元）的價格出售本地山竹，但供應一直稀少且不穩定。山竹以前很便宜，在新冠疫情之前，顧客花10令吉（約台幣80元）就能買到3公斤山竹。

越媒則指出，馬來西亞榴槤園面積從 2016 年的 16.3 萬英畝，增加到 2024 年的 22.7 萬英畝以上，產量幾乎翻倍，達到 56.8 萬噸以上。供應量的激增對價格造成壓力，貓山王的價格以前很貴，如今已下跌約80%。

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