才爆大當機導致錯帳20多億 台新證券系統三度出包！

台新證券與元富證券合併後，系統已至少三度傳出異常。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台新證券14日才因系統異常，申報錯帳筆數9千多筆，金額高達20多億元，今天又傳出系統出包！

綜合媒體報導，台新證券與元富證券於本月6日正式合併，以台新證券為存續公司，更名為「台新綜合證券股份有限公司」。可風光合併後首個交易日（7日）就發生狀況，金管會證期局表示當天台新證券開盤後即通報系統異常或忙碌，因為後台帳務與系統切換，加上盤中流量湧入，導致部分投資人出現APP登入困難或操作延遲情形。

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14日台新證券的系統又出大包，據悉當天APP大當機，投資人反映出現重複下單、無法刪除委託、庫存顯示異常及畫面延遲等問題。台新證券以錯帳的方式來處理，今天正式申報錯帳筆數高達9321筆、總金額約20.11億元，公司已依規定辦理反向沖銷，實際損失4300萬元，台新證券會全部承擔，不會對客戶造成影響。

不過今天台新證券的系統第三度出問題，中午前後「PhoneEZ行動下單App」又有異常，部分用戶表示跳出「系統繁忙」的通知，一度無法操作。

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