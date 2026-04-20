美伊僵局推向崩潰邊緣 油價飆漲5％逼近100美元

美伊第二輪談判觸礁，緊張局勢驟然升級；封鎖和扣押船隻行動，將美伊僵局推向崩潰邊緣。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊第二輪談判觸礁，緊張局勢驟然升級；封鎖和扣押船隻行動，將美伊僵局推向崩潰邊緣。伊朗週一（20日）宣布，由於華府缺乏誠意，迄今尚未決定是否參與與美國的任何一輪會談。伊朗外交部發言人伊斯梅爾·巴凱（ Ismail Baqai ）在一份新聞稿中宣布這項消息。

巴凱還補充說，美國繼續實施海上封鎖，違反最近達成的停火協議，並提出伊朗認為不切實際的要求。他警告說，美國未能從以往的衝突中吸取教訓，暗示德黑蘭不會在其核心立場上做出妥協。

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美國持續封鎖伊朗港口一直是雙方關係的重大癥結所在。週日（19日），一艘美國驅逐艦向一艘試圖躲避封鎖的伊朗船隻開火並將其扣押，使問題更加複雜。德黑蘭方面警告將進行報復。此前，美國中央司令部 （CENTCOM） 表示，美國海軍在阿曼灣「攔截」並「癱瘓」了一艘來自中國的懸掛伊朗國旗的貨船。

法爾斯通訊社和塔斯尼姆通訊社先前援引匿名消息人士的話稱，「總體氣氛不能被評價為非常積極」，並補充說，解除美國的封鎖是談判的先決條件。

迄今為止，雙方僅在4月11日於伊斯蘭堡舉行過一次為期21小時的談判會議，但會議並未取得任何成果，不過之後仍在繼續為新的談判做準備。

川普週日在社群媒體上發文表示：「我們提供一項非常公平合理的協議，我希望他們能夠接受。」與此同時，他也再次威脅稱，如果伊朗不達成協議，將對其發電廠和橋樑基礎設施進行破壞。

自從德黑蘭在戰爭初期封荷姆茲海峽以來，川普一直面臨著尋找脫身之計的壓力。

週一上午，由於市場對美伊停火的擔憂再次加劇，油價大幅反彈，英國石油公司和殼牌公司領漲富時100指數中的一小部分股票。西德州中質原油（WTI）價格上漲6.21%，達到每桶89.06美元，布蘭特原油價格為每桶95.14美元，比前一天上漲5.27%。

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