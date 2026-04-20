Visa攜手國泰世華CUBE App 推即時跨境匯款免手續費

Visa 全球通匯（Visa Direct）的即時跨境支付能力，為消費者快速完成跨境資金移轉，加速入帳過程。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕數位支付業者 Visa 今（20）宣布攜手國泰世華銀行，於旗下CUBE App 導入 Visa 全球通匯（Visa Direct），提供「即時、透明、可追蹤」的小額跨境匯款服務，首波支援美國、日本、加拿大、英國、澳洲、香港、新加坡、泰國等市場，即日起至2026年 12 月 31 日提供跨境匯款免手續費優惠。

台灣 Visa 總經理黃慧琴指出，未來主流的消費者Z 世代，已佔全球人口近3成 ，8成年輕族群期待快速、順暢且直覺的金融服務，除了透過國泰世華銀行 CUBE App導入 Visa 全球通匯（Visa Direct），串聯銀行帳戶，期許未來能進一步透過 Visa 網路串聯全球 120 億個涵蓋銀行帳戶、電子錢包、卡片等支付端點的即時跨境支付網路。

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Visa指出，相較於傳統需經多層清算的跨境匯款模式，Visa 全球通匯（Visa Direct）的即時跨境支付，可讓台灣金融機構安全、快速地將資金跨境發送至全球 120 億個涵蓋的銀行帳戶、電子錢包或卡片等支付端，適用於個人匯款、企業撥款與數位金融服務。

此外，跨境匯款過程中，消費者最在意的匯款收費問題，就在於匯率差異與手續費結構資訊不易掌握。透過 Visa 全球通匯（Visa Direct），消費者可在匯款前，清楚掌握相關費用資訊，並支援全額到帳服務，不但費用資訊透明，更可清楚掌握匯款成本。

國泰世華銀行數位長陳冠學表示，國泰世華 CUBE App 的互動式體驗已成為數百萬用戶的日常，累積強大的客戶忠誠度與黏著度，但仍持續思考如何延伸金融場景。期望與Visa的合作，可滿足留學遊學、跨境家庭、海外帳戶資金調度與事業發展等多元且頻繁的金流移動需求。

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