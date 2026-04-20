寶佳威京大和解 沈慶光以戀愛形容雙方從競爭走向共治

市場派堡新投資董座鄭斯聰（左）、中工董事長周志明，以及威京集團代表沈慶光（右）握手走向共治。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕寶佳威京大和解，今雙方在威京總部召開聯合記者會，其中威京集團由主席沈慶京弟弟沈慶光出席，並以「長江萬里必有入海、黃河九曲終必一直」形容寶佳、威京雙方對於中華工程（2515）從競爭走向共治。

沈慶光更以談戀愛的辛酸苦辣過程來形容雙方從交戰時、運用灰色地帶手段，最後因彼此了解且理解，讓過去的灰色手段過程已經翻篇。

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市場派堡新投資董事長鄭斯聰則在記者會上聲明，企業經營應以公司與股東的利益為最優先，因此透過協談降低公司經營的不確定性，做出一個負責任的決定。同時也期待，透過參與中工的經營，讓這個有歷史的企業可以經營得更好。

至於，外界好奇後續董事會改選，鄭斯聰則回應，新的董事會將依公司法及股東會決議程序，推選出最優秀的董事和獨立董事，組成公司最高的決策與監督機構，讓董事會的經營策略和制衡管理，權責相符，確保中工的永續經營。股東會全面改選後，中工將交由專業的經理人團隊，不會是「一個人的武林」。

對於中工既有經營團隊以及員工後續處置，鄭斯聰則指出，中工一直都有一批優秀的員工，因此，好的、優秀的員工則會安排在適當的位置，也希望員工的心能夠穩定下來，為中工的未來打拚。

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