愛比科技Vurbo.AI推雲端即時翻譯 落地應用大型國際展會

愛比科技Vurbo.AI推雲端即時翻譯。圖左為董事長洪裕鈞、右為總經理李信宜。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕視訊設備廠商愛比科技（6858）近年積極推展其AI語意翻譯軟體Vurbo.ai，今日並宣布推出「雲端即時翻譯」功能，可同時支援8種語言翻譯，並提供多達5000人同步視聽翻譯內容，有望帶動愛比科技逐步提升視訊會議產品線與AI軟體服務收入比重成長。

愛比科技表示，Vurbo.AI的「雲端即時翻譯」功能已應用於2025台北紡織展、2025台灣國際五金工具博覽會等大型展會，由於大型活動與高關注度場合中，翻譯品質、即時反應與系統穩定性皆須接受嚴格檢驗，凸顯Vurbo.AI技術成熟度與實戰能力。

請繼續往下閱讀...

為強化專業場域的翻譯品質，愛比科技表示，Vurbo.AI導入AI上下文回溯與語境理解技術，可綜合會議前後文、討論主題與產業背景進行判讀，提升逐字稿與翻譯內容的準確度與可用性。以半導體產業為例，系統可依語境辨識「蝕刻」等專業術語，降低誤判為「石刻」等同音詞的情況。

針對不同產業場景，愛比科技也說明，Vurbo.AI也可自動調整用語風格與翻譯邏輯。使用者並可於會後自行校正逐字稿與翻譯內容，將企業內部常用詞彙、部門術語與專業表述累積為專屬語言資產，持續優化後續轉錄與翻譯品質，強化知識留存與跨語協作效率。

愛比科技總經理李信宜表示，以「2026台北國際中醫藥學術論壇」為例，現場有超過1500人參與，也有來自日本、韓國的中醫師來台交流。因應中醫藥領域專業術語密集、跨語溝通門檻高的需求，團隊於會前匯入超過3000筆醫藥大辭典詞彙，除透過專有名詞辨識與模糊字校正技術提升轉錄準確率外，亦搭配情境潤飾功能，讓系統可依據論壇主題與發言脈絡，自動修正為更精準的醫藥專業用語，進一步提升現場翻譯品質、資訊理解效率與國際交流體驗。

除即時翻譯外，Vurbo.AI亦整合雙向即時口譯、浮動字幕、語者辨識、逐字稿生成、會議摘要、重點決議與待辦事項整理等功能，協助企業將溝通流程由會中即時互動延伸至會後整理與協作追蹤。

在資訊安全與隱私保護方面，愛比科技指出，公司已全面導入並通過 ISO/IEC 27001 資訊安全管理制度（ISMS），建立涵蓋資安政策、資產分級、權限控管、委外管理及事件應變等制度化管理機制，並遵循 GDPR 等國際隱私規範進行日常資料處理，以滿足企業客戶在跨境溝通與資料治理上的高標準要求。隨著AI應用逐步進入會議、展會與跨國企業協作核心流程，資安與合規能力也已成為企業導入的重要考量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法