台積電「先發制人」先進製程投資 韓媒點讚擴大領先

台積電加緊推進2奈米製程量產，預計今年第四季開始，2奈米的訂單已經排到2028年；並計劃在2028年量產最先進的A14製程。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大的晶圓代工台積電計劃從2028年開始量產1.4奈米製程半導體。南韓媒體《朝鮮日報》20日報導，這凸顯台積電「先發制人」的投資，持續擴大領先同業。

台積電正加緊推進2奈米製程量產，預計今年第四季開始，2奈米的訂單已經排到了2028年；並計劃在2028年量產最先進的A14製程半導體，在2029年開始試生產1奈米以下製程半導體。

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台積電計劃向蘋果等主要客戶供應1.4奈米製程產品，與性能相同的2奈米產品相比，功耗最多可降低30%。

消息人士解釋說，客戶對台積電2奈米產品（目前處於量產前階段）的訂單表明，人工智慧 （AI） 和高效能運算 （HPC） 相關晶片存在短缺。

為因應市場對先進製程半導體產品需求的激增，台積電已展開先發制人的大膽投資，以維持其領先地位。

同時，台積電強調確保良率對於穩定大規模生產的重要性，並預測尖端製程的良率將成為台積電未來獲利能力和市場競爭力的關鍵指標。

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