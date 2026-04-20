焦點股》崇越電：信越全產品漲價 股價漲停

崇越電產品之一（公司網站）

〔記者洪友芳／新竹報導〕崇越電（3388）是日本信越化學矽利光及特殊關鍵材料在台灣、中國市場的代理商，受惠信越上週宣布將對全線產品調漲價格幅度達10%以上，新售價預計自2026年5月1起出貨起正式生效。崇越電今盤中股價漲停達109元，上漲9.7元，連7漲，累計漲幅近6成，截至1點為止，成交量5240張。

信越化學上周五公告，因近期中東局勢動盪不安，直接衝擊全球能源市場，導致原油及石腦油（輕油）價格大幅高漲。受大環境波及，以原油為基礎的衍生原物料價格也呈現急遽上升的趨勢，除了核心原物料採購成本暴增之外，信越化學同時也面臨多項營運及生產成本上揚的嚴峻挑戰，內部評估難以完全吸收此次龐大且快速的成本增幅，在維持穩定供應的考量下，決議實施價格上調。

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崇越電是日本信越化學矽利光及其他特殊關鍵材料在台灣中國市場的代理商，近年因應市場變化，已針對AI設備、伺服器、自動駕駛系統與光收發模組開發高效散熱材料。信越漲價，預估數千種用途的原物料也會至少調漲10%，其他特殊原材料也會跟漲，崇越電恐都要跟客戶洽商漲價事宜。

崇越電今年第一季營收20.05億元，年增12.79%，預期今年營收將較去年成長。

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