42歲男擁1370萬爽辭提早退休 僅2年逃回職場喊「當上班族更好」

日媒以真實案例揭示，FIRE所帶來的「自由」，主要是脫離企業體制的束縛，但並不代表能擺脫生活中的責任。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人嚮往提早離開職場、追求自由生活。然而，日本一名男子在42歲存到7000萬日圓（約新台幣1372萬元）目標後，決定辭掉工作、天天睡到自然醒，原以為能擺脫高壓職場、過上自由人生，卻在短短2年內選擇重返職場，甚至感嘆「上班族其實很幸福」。從理想生活到現實壓力，他的經歷揭開提早退休背後不為人知的一面。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，42歲的增田先生（化名）過去任職於大型製造公司業務部門長達18年，長期處於高工時與通勤壓力之中。每日清晨6點起床，單程通勤1.5小時，經常加班至深夜，連假日也需應酬與處理客戶事務，幾乎沒有時間陪伴家人。

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在對職場生活產生質疑後，增田先生自38歲起投入投資，並以指數型投資為主，成功在42歲累積約7000萬日圓（約新台幣1372萬元）資產。他依據「4%法則」計算，只要繼續投資剩餘部分，資產就不會耗盡，每年可提領約280萬日圓（約新台幣549萬元）作為生活費，因而決定辭職，正式展開FIRE（財務自由、提早退休）生活。

起初，生活確實如預期般輕鬆自在，每天早上睡到自然醒，接著學習投資知識，下午會去散步，晚上和家人一起吃晚餐，他說那簡直是理想的生活。

但隨著時間推移，現實逐漸浮現。由於妻子仍為全職上班族，家庭分工轉為由增田全面負責家務與育兒。從日常採買、接送孩子到準備三餐，繁重的家事讓他幾乎沒有個人時間，也讓他重新體會到家庭勞務的壓力。

此外，家庭責任亦隨之增加。母親因中風需人照護，增田被家人認為「沒有工作，時間充裕」，因此承擔主要照顧責任。與此同時，住宅改裝與車輛更換等突發支出接連發生，使其資產在2年間從7000萬日圓縮減至約5500萬日圓（約新台幣1078萬元）。

更關鍵的是，社會制度帶來的限制。由於托育資源分配以「雙薪家庭」為優先，一方無業的家庭在評分制度中明顯不利。當妻子懷上第二胎時，增田面臨孩子可能無法順利進入托兒所的困境，甚至影響現有托育安排。

在多重壓力下，增田最終決定重返職場。所幸轉職順利，他再次投入業務工作。令人意外的是，過去令他厭倦的通勤與工作節奏，如今反而讓他感到安心與滿足，甚至在通勤途中感嘆「上班族其實很幸福」。

專家指出，FIRE所帶來的「自由」，主要是脫離企業體制的束縛，但並不代表能擺脫生活中的責任。專家也建議，有意實踐FIRE者，應審慎評估財務規劃，並與家人充分討論，同時理解相關社會制度，才能降低風險，避免理想與現實之間出現落差。

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