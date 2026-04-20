只想省幾百元...他一填資料「帳戶狂被扣款」 網購新騙局曝光

部分詐騙集團會在平臺刊登商品，並主動私訊買家，聲稱「平臺手續費太高」、「私下交易比較便宜」等理由，誘導民眾改用通訊軟體聯繫並私下交易。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北 報導〕近年網路購物詐騙手法持續翻新，數位發展部數位產業署指出其中一種常見套路，是詐騙集團先在電商平臺刊登商品吸引買氣，再主動私訊有興趣的消費者，以「平臺抽成太高」、「私下交易更便宜」等話術，引導民眾離開原有交易機制，轉往通訊軟體進行私下交易，看似只是省手續費的誘因，其實卻是精心設計的詐騙開端。

一旦當買家同意轉往通訊軟體聯繫後，對方往往會提供一組「物流付款」或「訂單確認」連結，聲稱只要完成資料填寫即可安排出貨。然而這些連結多為仿冒網站，頁面設計幾可亂真，甚至模擬常見物流或電商介面，一旦民眾依指示輸入帳號、密碼或金融資訊，相關資料即可能被詐騙集團盜用，導致帳戶遭盜刷或資金被轉走。

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數產署舉一實際案例，平時習慣網購的民眾廷廷（化名），某天在平臺上看中一款熱門藍牙耳機並留言詢問，隨後便收到賣家私訊，表示若改用LINE聯繫，可省下平臺抽成、享有更優惠價格，且能「快速出貨」。廷廷在價格誘因下動心，依指示加入對方提供的聯絡方式。

不久後，對方傳來一則「物流訂單確認」連結，並要求填寫基本資料以利寄送。廷廷點入後，發現頁面外觀與一般物流網站相似，未多加懷疑便輸入姓名、電話與銀行帳戶資訊，不料，短時間內其手機即收到銀行通知，帳戶出現多筆異常交易。當廷廷驚覺有異、試圖聯繫賣家時，對方已將其封鎖，原本的商品頁面也隨之消失，才發現自己已落入詐騙陷阱。

數產署指出，此類詐騙利用價格優惠降低戒心，再透過仿冒連結竊取敏感資訊，建議民眾在網購時應提高警覺，優先選擇在官方平臺內完成交易流程，避免因小額優惠而轉往私下交易；對於來路不明的連結，更應避免點擊或輸入個資與金融資訊。

同時，也應留意交易流程是否合理，例如：尚未正式下單卻被要求填寫付款資料，或被導向陌生網站等異常情形，一旦發現可疑狀況，應立即停止操作，並可透過數位發展部的詐騙查詢工具或撥打165反詐騙專線進行查證，以降低受害風險。

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