不是石油！彭博：日本製造商因「這商品」淪伊朗戰爭最大受害者

彭博表示，日本製造商因鋁短缺，淪伊朗戰爭最大受害者。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕受鋁短缺衝擊，日本製造商淪美伊戰火海嘯第一排，彭博報導，日本製造商在伊朗戰爭引發的鋁短缺中，成為最大受害者，報導稱由於伊朗衝突切斷了關鍵航運路線，日本對中東鋁供應的依賴正迫使企業削減產量，並緊急尋找替代供應來源。

受影響最嚴重的包括豐田汽車公司和Denso Corp.等汽車及零部件製造商。根據日本主要汽車行業協會的數據，日本國內車企約有70%的鋁進口來自中東。自2月底衝突爆發以來，這種用於發動機零件到車輪等各種用途的輕質合金價格已上漲約13%。

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加藤輕金屬工業公司（Kato Light Metal Industry Co.）執行長加藤大樹（Daiki Kato）在3月底接受採訪時表示：「幾乎可以確定，我們很快就會在汽車零件生產方面遇到困難。我們將更加謹慎地支出，並節約資源。」

隨著中東最大鋁生產商預計至少需要1年時間才能恢復全面生產，日本正處於可能演變為長期全球鋁短缺的前沿。

摩根大通分析師上週警告稱，該行業已經進入1個難以輕易走出的「黑洞」。即便達成和平協議、關鍵的荷姆茲海峽重新開放，航運恢復正常水平仍可能需要數月時間。

根據日本鋁業協會（Japan Aluminum Association）的數據，2025年日本從中東進口了約59萬噸鋁，佔其總供應量的約30%。

彭博行業研究指出，儘管美國的鋁進口量高於日本，但由於其大部分供應來自本土和加拿大，美國企業並不存在鋁短缺的風險。

標普全球分析師西本正俊（Masatoshi Nishimoto）表示，日本是最容易受到鋁短缺影響的國家，東南亞和韓國等國家也面臨「最高風險」。

西本正俊還指出，這場戰爭不僅減少了經荷姆茲海峽的航運量，而且在衝突初期，隨著伊朗為回應美國和以色列的打擊而攻擊地區鄰國，阿布達比和巴林的關鍵鋁精煉廠也遭到破壞。

受到衝擊的企業之一是加藤輕金屬工業公司。該公司總部位於愛知縣，主要生產各類鋁製品，廣泛應用於建築和汽車領域。

加藤輕金屬工業每月進口約400噸鋁，其中約200噸來自迪拜，另200噸來自澳大利亞。儘管來自中東的供應已經中斷，公司表示現有庫存足以維持到5月。此後，公司計劃從東南亞供應商採購鋁。

與此同時，豐田供應商Denso及其關聯公司表示，截至3月底，其月度產量已被迫減少約2萬輛，導致了相當可觀的損失。

即便戰爭結束，該地區的供應限制仍可能持續數月，因為煉廠恢復運營需要時間，同時航運公司還需解決滯留在波斯灣的數百艘船隻所造成的運輸瓶頸。

日本多數企業通常會為零組件或原材料維持約兩個月的庫存，這意味著許多企業可能在本月底或5月初開始受到供應中斷的影響。

豐田方面的發言人拒絕就鋁供應或潛在短缺發表評論，但表示公司正在密切關注局勢。日產汽車公司（Nissan Motor Co.）則表示，公司正「採取適當措施，包括調整生產和物流運營」。

日本汽車工業協會會長、豐田前首席執行官佐藤恆治（Koji Sato）表示：「這場衝突已經開始影響交付和供應。」

日本鋁業協會的飯田浩司（Koji Iida）表示：「隨著庫存逐漸耗盡，製造商開始尋找替代方案。這是一個極其困難的局面，中小企業的擔憂尤為突出。」

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