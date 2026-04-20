67歲阿北長年節省存360萬退休養老 卻淚揭「淪兼職工」殘酷現實

日媒以真實案例揭示，即使提前準備退休資金，仍可能因突發事件而動搖生活基礎。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人認為，只要有一定的儲蓄並控制開支，退休後就能過上舒適的生活。然而，日本一名67歲阿伯退休時，原本擁有約1800萬日圓（約新台幣353萬元）存款，加上每月15萬日圓（約新台幣3萬元）的年金收入，過著精打細算的生活，卻因一連串突發支出，陷入晚年破產危機，最終得靠著兼職工作勉強維持生計。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，67歲的正人（化名）退休後過著獨居生活，他目前的收入是每月15萬日圓的退休年金，積蓄有1800萬日圓，長年維持節儉習慣，將每月生活費控制在約12萬日圓（約新台幣2.4萬元），幾乎不外食，日常開銷也力求最低。

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他原本認為，只要不過度消費，資產即使減少也會相對緩慢，足以支撐往後生活，他說「我不是那種生活鋪張浪費的人，我覺得這些錢足夠我過日子了」。

然而，變故突然降臨。某天他發現家中廚房地板下方漏水，檢查後確認需進行大規模管線修繕。由於房屋老舊，無法局部處理，最終維修費用逼近200萬日圓（約新台幣39萬元），遠超過原先預期，他說「起初，我以為只需要花費10萬到20萬日圓（約新台幣2萬至4萬元），但當我看到估價時，我驚呆了。」

屋況問題尚未解決，他又因身體不適需頻繁就醫，醫療支出持續增加。短時間內接連出現的大筆開銷，使原本看似充裕的存款迅速消耗，也讓他首次對未來產生強烈不安。

在壓力逐0漸升高之際，他決定重新投入職場，透過求職平台找到住家附近餐飲店的兼職工作，時薪1200日圓（約新台幣235元），每週工作3至4天、每日約4小時，對他的財務與心理狀態帶來明顯改善。

目前，他以年金與兼職收入維持生活，並持續調整支出結構。雖然實際處境與原先規劃的退休生活有所落差，他認為在變動中尋找新的生活方式，同樣是晚年重要的一部分。

報導指出，即使提前準備退休資金，仍可能因突發事件而動搖生活基礎。專家提醒，除了儲蓄規劃，更應保留應對風險的彈性與行動能力，才能在不確定中維持生活穩定。

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